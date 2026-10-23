Denzel Washington torna al thriller con McQuarrie dopo Annibal

Il film epico su Annibale per Netflix non vedrà la luce, almeno per ora, e così Denzel Washington ha deciso di tornare su un terreno che conosce benissimo, quello del thriller poliziesco. A dirigerlo sarà Christopher McQuarrie, il regista che ha firmato gli ultimi quattro capitoli di Mission: Impossible con Tom Cruise. Il progetto è nelle mani di Amazon MGM Studios e porta sullo schermo una storia cupa, fatta di colpe da espiare e di poco tempo a disposizione.

In un universo parallelo l’attore starebbe già preparandosi a vestire i panni di Annibal. Il piano prevedeva di lavorare sotto la guida di Antoine Fuqua in un kolossal storico dedicato al celebre generale cartaginese, pensato proprio per la piattaforma di streaming. Lo scorso giugno però Netflix ha scelto di congelare tutto. Washington non è rimasto fermo a lungo e ha trovato una nuova casa produttiva, insieme a un regista che negli ultimi anni ha costruito una solida reputazione nel cinema d’azione.

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La trama del nuovo thriller con Denzel Washington

Il film, che al momento non ha ancora un titolo, nasce dalla sceneggiatura di Scott Barkan e Gregg Zehentner. Al centro della vicenda c’è un ex poliziotto che sta scontando l’ergastolo e che riceve una diagnosi terribile, un tumore al cervello in fase terminale. Ottenuta la libertà condizionale quando gli restano appena sei mesi di vita, l’uomo ritrova la figlia e scopre di avere un nipote di cui ignorava completamente l’esistenza. Il suo unico desiderio prima di morire è rimediare agli errori commessi, ma un passato oscuro non gli renderà la strada semplice.

Per Washington il genere non rappresenta certo una novità. Il suo nome è legato a titoli come Training Day del 2001, Man on Fire del 2004, American Gangster del 2007 e The Equalizer del 2014. Film diversi tra loro, accomunati però da personaggi duri, spesso ambigui, che si muovono ai margini della legge o la interpretano a modo loro. Una galleria di ruoli che ha contribuito non poco a definire la sua immagine sul grande schermo.

Anche gli impegni più recenti dell’attore vanno in una direzione simile. L’ultima pellicola girata è Highest 2 Lowest del 2025, un thriller diretto da Spike Lee. Prima ancora era comparso in Gladiator II, uscito nel 2024 come seguito del celebre film firmato da Ridley Scott. Dopo la parentesi in costume, insomma, il ritorno al poliziesco appare quasi naturale.

Christopher McQuarrie oltre Tom Cruise

Il percorso di McQuarrie è legato a doppio filo a quello di Tom Cruise fin dal 2012. Non solo come regista della saga di Mission: Impossible, ma anche come sceneggiatore. Portano infatti la sua firma i copioni di Jack Reacher del 2012, Edge of Tomorrow del 2014, La mummia del 2017 e Top Gun: Maverick del 2022. Una collaborazione lunga e fortunata, che ha prodotto alcuni dei maggiori successi commerciali degli ultimi anni.

Il film con Denzel Washington segna quindi un cambio di rotta per il cineasta, che ora si concentra su progetti lontani dalla star con cui ha lavorato così a lungo. E non si tratta dell’unico. Il regista sta infatti sviluppando per Sony l’adattamento cinematografico del videogioco Battlefield, che avrà come protagonista Michael B. Jordan.

Fonte: TecnoAndroid