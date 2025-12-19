Non ci saranno novità alla fotocamera di Galaxy S26, ma arrivano tanti nuovi accessori per la ricarica

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La linea Samsung Galaxy S26 continua a essere protagonista di leak, conferme informali e indiscrezioni che delineano sempre più chiaramente cosa aspettarsi dal prossimo flagship coreano. E nelle ultime ore il quadro è diventato ancora più nitido: nessun upgrade significativo per la fotocamera del modello base, mentre la vera spinta innovativa arriverebbe sul fronte ricarica wireless e accessori Qi2-ready. Secondo quanto riportato dal leaker Jukanlosreve, Samsung avrebbe rivisto i piani sul comparto fotografico del Galaxy S26 dopo aver monitorato l’impatto del lancio di iPhone 17. L’assenza di un aumento dei prezzi da parte di Apple avrebbe indotto il colosso coreano a preservare i margini evitando un intervento drastico sui nuovi sensori.

Fotocamera: tutto invariato rispetto a Galaxy S25

Se le indiscrezioni dovessero trovare conferma, Galaxy S26 replicherà sostanzialmente la stessa struttura fotografica della generazione attuale:

50 MP per il sensore principale,

12 MP per l’ultra-grandangolare,

10 MP per il teleobiettivo con zoom ottico 3x.

La scelta non sarebbe solo economica: il design del Galaxy S26 era stato inizialmente concepito per ospitare sensori diversi, motivo per cui Samsung dovrà comunque procedere a qualche modifica interna per adattare i moduli riciclati dalla serie S25. Insomma, una continuità forzata ma ponderata, frutto di un mix tra esigenze di costo e considerazioni di mercato.

Ricarica wireless: arriva il pieno supporto Qi2

Se la fotocamera resta ferma, la ricarica invece corre. WinFuture segnala infatti che Galaxy S26, S26+ e S26 Ultra saranno i primi flagship Samsung a integrare il nuovo standard Qi2, basato su ricarica magnetica ad aggancio stabile (sulla scia del MagSafe di Apple). A supporto del nuovo ecosistema arriverà una gamma molto ampia di accessori ufficiali, già pronti per sfruttare magneti, allineamento perfetto e ricarica più efficiente. Tra i prodotti individuati troviamo:

Custodia magnetica in carbonio nera (S26 e S26+)

Custodia trasparente (S26, S26+ e S26 Ultra)

Custodia magnetica trasparente (S26, S26+ e S26 Ultra)

Custodia trasparente magnetica rugged nera (S26, S26+ e S26 Ultra)

Custodia magnetica in silicone (S26, S26+ e S26 Ultra)

Supporto ad anello magnetico doppio compatibile con tutti i modelli

Power bank da 5.000 mAh con Qi2

È evidente che Samsung voglia costruire un ecosistema di ricarica magnetica robusto e versatile, anticipando una migrazione di massa verso Qi2 non solo sui flagship ma su tutta la gamma premium e mid-range del 2026.