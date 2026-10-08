Nobel per la Medicina 2026 all’optogenetica: la luce sui neuroni

Il Premio Nobel per la Medicina 2026 è andato alle scoperte che hanno portato alla nascita dell’optogenetica, una tecnica che negli esperimenti di laboratorio ha permesso di correggere la perdita di memoria e la cecità nei topi. Il riconoscimento, assegnato ufficialmente nella categoria Fisiologia o Medicina, premia quindi un filone di ricerca che ha cambiato il modo di studiare il cervello e il sistema nervoso. Un approccio che fino a non molto tempo fa sembrava quasi fantascienza e che adesso si ritrova sul gradino più alto della scienza mondiale.

Il nome stesso dice già parecchio. L’optogenetica mette insieme due mondi che apparentemente hanno poco in comune, cioè la luce e la genetica. L’idea di fondo è rendere alcune cellule sensibili alla luce attraverso una modifica genetica, in modo da poterle “accendere” o “spegnere” con un fascio luminoso. Detto così sembra semplice, ma dietro c’è un lavoro scientifico enorme, ed è proprio questo lavoro che il Nobel ha voluto celebrare.

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Una tecnica che usa la luce per guidare le cellule

Per capire perché la giuria abbia scelto proprio questo campo bisogna pensare a quanto sia complicato studiare il cervello. I neuroni sono miliardi, collegati tra loro in reti intricatissime, e osservare cosa fa una singola parte senza disturbare tutto il resto è sempre stato un problema serio. Con l’optogenetica i ricercatori possono intervenire su gruppi specifici di cellule in modo mirato, usando la luce come una sorta di interruttore di precisione.

Ed è qui che la faccenda si fa davvero interessante. Poter controllare l’attività di cellule ben precise significa capire quale ruolo abbiano in un comportamento, in un ricordo, in una percezione. Non si tratta più soltanto di osservare cosa succede ma di intervenire e vedere le conseguenze dirette. Un cambio di prospettiva notevole per le neuroscienze, che da semplici spettatrici diventano in qualche modo registe dei processi che studiano.

La parte più affascinante riguarda però i risultati ottenuti sugli animali. La tecnica premiata ha permesso infatti di rimediare alla perdita di memoria e alla cecità nei topi, due condizioni molto diverse tra loro ma accomunate dal fatto di dipendere dal corretto funzionamento delle cellule nervose. Proprio questa versatilità spiega perché l’optogenetica venga definita da molti una tecnica rivoluzionaria.

Dai topi di laboratorio al riconoscimento più prestigioso

Va detto con chiarezza che i successi descritti riguardano gli esperimenti sui topi. Nessuno parla di cure già pronte per le persone, e sarebbe scorretto lasciarlo intendere. Il valore del lavoro premiato sta piuttosto nell’aver aperto una strada, nell’aver dimostrato che intervenire sulle cellule con la luce può produrre effetti concreti e misurabili su funzioni complesse come ricordare o vedere.

Il fatto che una stessa tecnica abbia mostrato risultati su ambiti così lontani, la memoria da una parte e la vista dall’altra, dà un’idea del suo potenziale. Per i ricercatori significa avere a disposizione uno strumento flessibile, adattabile a domande scientifiche molto differenti. Ed è esattamente questo genere di impatto trasversale che spesso finisce per attirare l’attenzione del comitato del Nobel.

La scelta del Premio Nobel per la Fisiologia o Medicina 2026 conferma insomma quanto lo studio del cervello sia diventato centrale nella ricerca biomedica. Le scoperte che hanno reso possibile l’optogenetica sono state giudicate meritevoli del riconoscimento più importante del settore, e il premio è stato assegnato proprio per il contributo che hanno dato alla nascita di questa tecnica capace, nei topi, di restituire memoria e vista.

Fonte: TecnoAndroid