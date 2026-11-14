Nissan, utile operativo da 80 miliardi di yen grazie a Re:Nissan

I conti di Nissan cambiano direzione e lo fanno in modo piuttosto evidente. Il costruttore giapponese ha archiviato il primo semestre dell’anno fiscale 2026, chiuso il 30 settembre, con un utile operativo di 80 miliardi di yen, ovvero circa 451.120.000 euro. Il dato acquista ancora più peso se messo accanto a quello dello stesso periodo dell’anno precedente, perché il miglioramento arriva a 107,7 miliardi di yen, qualcosa come 607.535.700 euro in più.

Sul fronte dei volumi le vendite globali si sono fermate a 1,41 milioni di unità, mentre i ricavi consolidati hanno raggiunto quota 6.072 miliardi di yen. Dietro la ripresa c’è soprattutto il piano di ristrutturazione Re:Nissan, che nei sei mesi presi in esame ha prodotto risparmi sui costi pari a 110 miliardi di yen. La casa conferma poi le stime per l’intero esercizio, con un risultato operativo atteso a 200 miliardi di yen, e guarda già avanti. A febbraio 2027 verrà infatti presentato un nuovo piano industriale destinato a raccogliere il testimone proprio da Re:Nissan.

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I numeri del semestre tra Stati Uniti e Giappone

Il recupero si vede anche nell’utile netto trimestrale, che resta in territorio negativo ma con un divario molto più contenuto. Si passa infatti da una perdita di 106,2 miliardi di yen a una di 43,5 miliardi, un salto reso possibile da oneri di ristrutturazione decisamente più leggeri rispetto al passato. A spingere i risultati sono stati in particolare due mercati, gli Stati Uniti e il Giappone, dove alcuni modelli hanno fatto da traino alle vendite. Tra questi spiccano Rogue, Frontier, Pathfinder, Elgrand e Kicks, cioè una gamma che copre esigenze molto diverse tra loro ma che ha trovato una buona risposta da parte del pubblico.

A commentare l’andamento del periodo è stato Ivan Espinosa, presidente e amministratore delegato dell’azienda. “I risultati del primo semestre mostrano segnali incoraggianti nei principali mercati, in particolare negli Stati Uniti e in Giappone. La Cina continua a rappresentare la nostra sfida più importante e dobbiamo restare agili e pronti ad adattarci”, ha spiegato il manager, indicando con chiarezza quale sia oggi il fronte più complicato per il marchio.

Nuovi modelli in arrivo e il piano di febbraio 2027

Per la seconda parte dell’anno fiscale la previsione di Nissan parla di un utile operativo di 120 miliardi di yen. A sostenere questo obiettivo saranno il lancio di nuovi modelli e un mix di prodotto più favorevole, quindi una combinazione di vetture capace di generare margini migliori rispetto a quanto visto finora.

Le novità in calendario sono parecchie e toccano mercati diversi. Negli Stati Uniti arriverà la Rogue Hybrid, mentre in Giappone sono previsti gli aggiornamenti di Elgrand e Kicks. Il Messico accoglierà la Frontier Pro PHEV, mentre per l’Europa è in programma la nuova elettrica Pixo, affiancata dalla Juke EV. Sempre in Giappone faranno il loro debutto anche Skyline e Patrol. Nel Vecchio Continente il rinnovamento della gamma andrà avanti dopo modelli come l’X-Trail aggiornata per il 2026.

Non finisce qui, perché la casa giapponese ha in serbo anche altri annunci. Per scoprirli bisognerà però aspettare febbraio 2027, quando Nissan presenterà ufficialmente il suo nuovo piano industriale.

Fonte: TecnoAndroid