A più di 5.000 anni luce dalla Terra gli astronomi hanno individuato una stella morta che compie una rotazione completa ogni otto minuti e invia nello spazio misteriosi impulsi radio, il tutto mentre orbita attorno a una stella simile al Sole. Una coppia piuttosto insolita, che aggiunge un tassello importante a uno degli enigmi più recenti dell’astronomia e che ha permesso persino di osservare enormi tempeste magnetiche sulla stella compagna.

La scoperta porta la firma dei ricercatori della sede della Curtin University dell’ICRAR, l’International Centre for Radio Astronomy Research. Il sistema è formato da una nana bianca e da una stella di tipo G che ruotano l’una attorno all’altra. La nana bianca è ciò che rimane di una stella che ha esaurito il proprio combustibile nucleare e si è liberata degli strati più esterni, lasciando dietro di sé un nucleo estremamente denso. La compagna, invece, appartiene alla stessa grande famiglia del nostro Sole. Fino a oggi segnali radio di questo genere erano stati osservati soltanto in sistemi dove la nana bianca si accompagnava a nane rosse, stelle più piccole e fredde. È quindi la prima volta che emergono in una coppia con una stella così somigliante al Sole.

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Il mistero dei transienti a lungo periodo

Il sistema rientra in una categoria di oggetti piuttosto rara, quella dei transienti a lungo periodo. Si tratta di sorgenti che emettono segnali radio capaci di accendersi e spegnersi su intervalli che vanno da qualche minuto fino a diverse ore. L’interesse attorno a questi fenomeni cresce, eppure la loro origine resta in gran parte oscura. Lo stesso gruppo di ricerca aveva scovato il primo esempio nel 2021 e da allora ne sono stati individuati appena una dozzina.

Alcuni di questi sistemi ospitano una nana bianca insieme a un’altra stella, ma finora capire quale delle due fosse responsabile delle emissioni si era rivelato complicato. Stavolta le osservazioni radio sono state abbastanza dettagliate da seguire la nana bianca lungo la sua orbita, restringendo parecchio il campo. “È la prima volta che gli impulsi sono così nitidi da permetterci di vedere la nana bianca muoversi nella sua orbita attorno alla compagna, quindi sappiamo che le pulsazioni arrivano da una regione vicina alla nana bianca, o forse dalla nana bianca stessa”, ha spiegato il primo autore dello studio, Sam McSweeney, oggi scienziato presso lo Square Kilometre Array Observatory ma all’epoca della scoperta in forza alla Curtin University. Per confermare i risultati il team ha analizzato oltre 100 ore di osservazioni grazie alla potenza di calcolo del Pawsey Supercomputing Research Centre.

Tempeste magnetiche e telescopi di nuova generazione

I segnali hanno svelato anche qualcosa di inatteso. Secondo una delle coautrici, professoressa associata all’ICRAR, i dati hanno messo in luce brillamenti stellari legati a potenti tempeste magnetiche, processi simili a quelli che sul nostro Sole generano le aurore quando le particelle energetiche incontrano il campo magnetico e l’atmosfera terrestre. Il team ha visto la nana bianca passare dietro una zona con un campo magnetico molto intenso, con ogni probabilità una protuberanza stellare, cioè un enorme anello di plasma che si solleva dalla superficie della stella trattenuto dai campi magnetici. “È incredibile che grazie alle lunghezze d’onda radio si possano rilevare le tempeste su una stella a più di 5000 anni luce”, ha commentato la ricercatrice.

Il sistema è stato intercettato durante un’ampia mappatura della Via Lattea condotta con il Murchison Widefield Array in Australia Occidentale. La posizione esatta è arrivata poi dal radiotelescopio MeerKAT in Sudafrica, mentre le osservazioni ottive del W.M. Keck Observatory sul Maunakea, alle Hawaii, hanno confermato che la sorgente è associata a una stella di tipo G. Entrambi gli strumenti radio sono precursori dei futuri telescopi dello Square Kilometre Array, in costruzione in Australia e in Sudafrica per offrire una sensibilità molto maggiore. “Se riusciamo già a fare scoperte del genere con i telescopi precursori, immaginate quanti altri sistemi stellari potremo trovare una volta completati i telescopi SKAO”, ha osservato McSweeney. Lo studio è stato pubblicato su Nature Astronomy con il titolo “Un transiente a lungo periodo con una compagna simile al Sole”.

Fonte: TecnoAndroid