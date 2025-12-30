Nintendo eShop, ultimi sconti imperdibili di fine anno

Su Nintendo eShop sono stati resi disponibili da diverso tempo alcuni sconti ed offerte davvero eccezionali. Questi sono stati lanciati per celebrare le festività natalizie. Tuttavia, mancano ormai pochi giorni prima della fine dell’anno. Gli utenti dovranno quindi affrettarsi per non farsi sfuggire nessun videogioco in sconto.
Nintendo eShop, ultimi giorni per i fantastici sconti di fine anno
Mancano pochissimi giorni prima della fine dei fantastici sconti di fine anno su Nintendo eShop. Come già accennato in apertura, per le festività natalizie sono stati resi disponibili tanti sconti davvero eccezionali da parte di Nintendo. Questi, però, termineranno a breve, ovvero il 31 dicembre 2025. Dopo di che, il colosso del gaming lancerà sicuramente una nuova promozione. Vi lasciamo qui di seguito alcune delle occasioni migliori.
- Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition per Nintendo Switch, proposto ad un prezzo scontato pari a 19,79 euro contro gli iniziali 59,99 euro con uno sconto complessivo pari al 67%
- Harvest Moon: Light of Hope Special Edition per Nintendo Switch, proposto ad un prezzo scontato pari a 0,99 euro contro gli iniziali 39,99 euro con uno sconto complessivo pari al 97%
- LEGO® Harry Potter™ Collection per Nintendo Switch, proposto ad un prezzo scontato pari a 5,09 euro contro gli iniziali 29,99 euro con uno sconto complessivo pari all’83%
- EA Sport FC 26 Ultimate Edition per Nintendo Switch, proposto ad un prezzo scontato pari a 39,99 euro contro gli iniziali 79,99 euro con uno sconto complessivo pari al 50%
- Crash Bandicoot™ N. Sane Trilogy per Nintendo Switch, proposto ad un prezzo scontato pari a 15,99 euro contro gli iniziali 39,99 euro con uno sconto complessivo pari al 60%
- Assassin’s Creed Anniversary Edition Mega Bundle per Nintendo Switch, proposto ad un prezzo scontato pari a 29,99 euro contro gli iniziali 119,99 euro con uno sconto complessivo pari al 75%
- Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate – Nintendo Switch™ 2 Edition per Nintendo Switch 2, proposto ad un prezzo scontato pari a 11,20 euro contro gli iniziali 28 euro con uno sconto complessivo pari al 60%
- Star Wars Outlaws Gold Edition per Nintendo Switch 2, proposto ad un prezzo scontato pari a 40,19 euro contro gli iniziali 59,99 euro con uno sconto complessivo pari al 33%