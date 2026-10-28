Nikolaj Coster-Waldau torna all’horror con The Black Tapes

Nikolaj Coster-Waldau, indimenticabile interprete di Jaime Lannister in Game of Thrones, si prepara a tornare nell’horror da protagonista. L’attore guiderà infatti The Black Tapes, la nuova serie horror ordinata da MGM+, un progetto che unisce le atmosfere del brivido a una struttura da racconto investigativo. Si tratta di un dramma a sfondo soprannaturale che conterà in tutto otto episodi, un formato compatto che lascia intuire una storia pensata per essere raccontata dall’inizio alla fine senza dispersioni.

Per chi ha seguito per anni le vicende di Westeros, vedere Coster-Waldau alle prese con un genere così diverso dal fantasy epico rappresenta una novità interessante. Il suo nome resta legato in modo quasi automatico al cavaliere della casata Lannister, uno dei personaggi più amati e discussi della serie che ha segnato un’epoca della televisione. Proprio per questo la scelta di affidargli il ruolo principale in The Black Tapes appare come una mossa precisa, capace di attirare l’attenzione di un pubblico molto ampio fin dal primo annuncio.

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MGM+ punta sull’horror con The Black Tapes

Con questo nuovo ordine MGM+ allarga la propria offerta nel genere horror, un territorio sul quale la piattaforma ha deciso di investire con un titolo dalla fisionomia ben definita. La serie non viene presentata come un semplice prodotto di paura, ma come un dramma investigativo in cui l’indagine e il mistero procedono di pari passo con l’elemento soprannaturale. È una combinazione che negli ultimi anni ha trovato spazio in molte produzioni e che permette di tenere insieme la tensione tipica del giallo e l’inquietudine dell’ignoto.

Il numero di episodi, fissato a otto, suggerisce una narrazione serrata. Una durata di questo tipo consente di sviluppare la trama senza allungare i tempi in modo artificiale e di costruire un crescendo che accompagni lo spettatore puntata dopo puntata. Per il momento le informazioni diffuse si concentrano sull’impianto generale del progetto e sul nome del suo protagonista, elementi che bastano comunque a delinearne il tono.

Il ritorno al genere di Nikolaj Coster-Waldau

Per Coster-Waldau questa nuova esperienza segna un ritorno all’orrore, un genere che richiede doti interpretative diverse rispetto alle grandi saghe in costume. In un racconto investigativo dalle sfumature soprannaturali il protagonista diventa spesso il punto di vista attraverso cui il pubblico scopre il mistero, e il peso della storia finisce in buona parte sulle sue spalle. Affidare questo compito a un attore con il suo curriculum significa contare su un volto riconoscibile e su una presenza scenica già ampiamente collaudata.

L’operazione di MGM+ si inserisce dunque in una strategia di crescita del catalogo horror della piattaforma, che con The Black Tapes aggiunge un titolo costruito attorno a un nome di richiamo internazionale. La serie sarà composta da otto episodi complessivi e vedrà Nikolaj Coster-Waldau nel ruolo di protagonista, a qualche anno di distanza dai panni di Jaime Lannister che lo hanno reso celebre in tutto il mondo con Game of Thrones.

Fonte: TecnoAndroid