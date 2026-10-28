Nebulosa di Orione: una stella forse svela il paradosso dell’età

Nel cuore della Nebulosa di Orione si nasconde un paradosso sull’età che gli astronomi potrebbero finalmente aver risolto. Al centro della questione c’è una stella precisa, Theta 1 Ori C2, che a prima vista sembra del tutto estranea alla faccenda ma che invece potrebbe essere proprio la chiave per sciogliere l’enigma. Il problema riguarda l’età di ciò che si trova nella regione più interna della nebulosa, dove qualcosa non tornava. Ed è qui che entra in scena questo astro, finito sotto la lente degli studiosi come possibile protagonista della vicenda.

Una stella dall’aria innocente

Viene quasi da immaginarla lì, Theta 1 Ori C2, con l’aria di chi non ha fatto nulla e si chiede cosa abbia combinato. L’immagine rende bene l’idea di un oggetto che per molto tempo è passato inosservato rispetto al ruolo che sembra avere davvero. Quella che pareva una semplice comparsa nel panorama stellare di Orione si rivela invece centrale per capire perché i conti sull’età non quadravano. Il punto interessante è proprio questo. Un dettaglio rimasto ai margini si trasforma nell’elemento decisivo per spiegare un’apparente contraddizione che da tempo accompagnava lo studio di questa celebre nebulosa.

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Il paradosso forse risolto

La possibile soluzione del paradosso passa quindi da questa stella, indicata come la responsabile di quanto osservato al centro della Nebulosa di Orione. Gli astronomi ritengono che il rompicapo sull’età possa essere stato appena chiarito grazie all’attenzione rivolta a Theta 1 Ori C2, l’astro che fino a ieri sembrava avere ben poco da raccontare.

Il caso di Theta 1 Ori C2 si inserisce in un problema più ampio, legato alla formazione delle stelle e alla durata dei dischi protoplanetari, strutture di gas e polveri da cui possono nascere i pianeti. Nella regione centrale della Nebulosa di Orione, alcuni indizi sembravano infatti incompatibili con le età stimate per gli astri circostanti. Secondo uno studio pubblicato sulla rivista Astronomy & Astrophysics, la spiegazione potrebbe trovarsi nelle interazioni fra stelle multiple. Le simulazioni suggeriscono che Theta 1 Ori C2 abbia perturbato le orbite di due stelle, favorendone la fusione alcune centinaia di migliaia di anni fa.

L’evento avrebbe dato origine a una stella più massiccia e intensamente luminosa, Theta 1 Ori C1, la cui radiazione ionizzante contribuisce a disperdere gas e polveri dai dischi protoplanetari vicini. Questo scenario permetterebbe di spiegare perché alcuni dischi siano ancora presenti, nonostante le condizioni estreme della regione. La fusione potrebbe chiarire anche le caratteristiche dell’involucro di gas in espansione attorno a Theta 1 Ori C1, la cui velocità raggiunge circa 13 chilometri al secondo. L’ipotesi non costituisce ancora una prova definitiva, ma offre una possibile soluzione al paradosso e nuovi indizi sull’evoluzione dei sistemi stellari giovani.

Fonte: TecnoAndroid