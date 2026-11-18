Perché alcune persone riescono a sopportare il caldo e il freddo molto meglio di altre? È una domanda che accompagna discussioni familiari, viaggi in macchina e uffici in cui il termostato diventa terreno di scontro, e oggi una possibile spiegazione arriva dalla ricerca scientifica. Il segreto potrebbe nascondersi nel DNA. Uno studio condotto sui topi ha infatti collegato due canali specifici, indicati con le sigle TRPM2 e TRPM8, alle diverse preferenze per le temperature alte e basse. Il passaggio dall’animale all’essere umano però non è affatto scontato, e su questo punto gli stessi risultati invitano alla prudenza.

Chi è estremamente freddoloso conosce bene la sensazione. In pieno inverno ci si ritrova avvolti in maglioni, sciarpe e coperte mentre amici e parenti girano tranquilli con una maglietta leggera e magari si lamentano pure di avere caldo. Lo sguardo verso di loro, inutile negarlo, è spesso carico di una certa invidia. Vale ovviamente anche il contrario. C’è chi d’estate soffre ogni grado in più e osserva con stupore chi sembra non accorgersi nemmeno dell’afa, come se il termometro per alcuni contasse meno che per altri.

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Lo studio sui topi e il ruolo di TRPM2 e TRPM8

Proprio da questa differenza così comune parte il lavoro di un team di ricercatori che potrebbe aver individuato il famoso “segreto” custodito da chi non teme le temperature estreme. L’attenzione si è concentrata su due elementi precisi, i canali TRPM2 e TRPM8, che nello studio risultano legati al modo in cui gli animali scelgono tra ambienti più caldi o più freschi. In altre parole, la preferenza termica non sembrerebbe soltanto una questione di abitudine o di carattere, ma avrebbe una base biologica rintracciabile. Il dato interessante sta proprio nel collegamento. Se le diverse inclinazioni verso il caldo e il freddo dipendono da questi canali, allora la tolleranza alle temperature potrebbe avere radici più profonde di quanto si immagini comunemente. Non si tratterebbe quindi solo di “abituarsi” o di vestirsi in un certo modo, ma di un fattore legato al patrimonio genetico. Una prospettiva che, almeno sulla carta, darebbe finalmente una spiegazione alle eterne discussioni su finestre aperte o chiuse e su riscaldamenti troppo alti o troppo bassi.

Dai topi all’uomo, un passaggio tutto da verificare

Va detto con chiarezza che la ricerca è stata condotta sui topi. Si tratta di un modello animale usato spesso negli studi scientifici, ma i risultati ottenuti in laboratorio non si trasferiscono automaticamente sulle persone. Per questo motivo il legame tra TRPM2, TRPM8 e la capacità di sopportare il caldo e il freddo andrà verificato anche sull’essere umano prima di poter trarre conclusioni definitive. Al momento quindi la scoperta offre una pista concreta e affascinante, senza però fornire una risposta certa a chi si chiede perché il collega di scrivania non senta mai freddo. Il fenomeno osservato negli animali potrebbe valere anche per le persone oppure no, e soltanto ulteriori indagini potranno chiarire se quel “segreto” nascosto nel DNA dei roditori riguarda davvero anche chi, in pieno inverno, continua a girare in maniche corte. Secondo i ricercatori, l’eventuale validità del fenomeno per l’uomo resta ancora tutta da dimostrare.

Fonte: TecnoAndroid