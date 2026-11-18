Nel mondo dei gorilla fare gli egoisti non sempre conviene, e a mostrarlo è un comportamento piuttosto curioso. Questi grandi primati hanno imparato a collaborare usandosi a vicenda come vere e proprie scale viventi per riuscire a portare a termine dei compiti. È un gesto semplice, almeno in apparenza, che però dice parecchio sul modo in cui questi animali gestiscono i rapporti con i propri simili.

L’immagine è di quelle che restano in testa. Un gorilla offre il proprio corpo come appoggio, un altro ci sale sopra e così riescono ad arrivare dove da soli non sarebbero riusciti. Niente attrezzi particolari né trucchi complicati, soltanto due animali che capiscono che unire le forze rende tutto più semplice. Il cuore della faccenda sta proprio qui, nella cooperazione usata come strategia per superare un ostacolo concreto.

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Cooperazione tra gorilla: quando l’egoismo smette di ripagare

Fare da gradino per un compagno non è una scelta banale. Significa mettere da parte, almeno per qualche istante, l’interesse immediato e fidarsi di un altro membro del gruppo. Nel caso di questi primati l’egoismo evidentemente non rappresenta sempre la carta vincente e la collaborazione finisce per rivelarsi la strada più efficace per ottenere un risultato.

C’è poi un dettaglio che merita attenzione. I gorilla hanno imparato a comportarsi così, e questo sposta il discorso dal semplice istinto a qualcosa che si acquisisce. Parliamo quindi di un comportamento appreso, che passa attraverso l’esperienza e la capacità di leggere la situazione nel modo giusto. Chi sale e chi sostiene devono in qualche modo trovare un’intesa, altrimenti la scala improvvisata non regge e il compito rimane lì, senza soluzione.

Il valore di questa scoperta sta anche nella sua concretezza. Non si tratta di un’idea astratta di altruismo ma di un’azione fisica, visibile, in cui il corpo di un animale diventa letteralmente il mezzo che permette a un altro di andare oltre un limite. Un modo molto diretto per dimostrare che lavorare insieme porta da qualche parte.

Scale viventi per risolvere compiti

L’espressione usata per descrivere questo comportamento rende bene l’idea. Un compagno si trasforma in uno strumento, un sostegno su cui contare per raggiungere un obiettivo che altrimenti resterebbe fuori portata. Le scale viventi dei gorilla entrano in gioco proprio quando c’è da risolvere compiti che un singolo individuo, da solo, non riuscirebbe a completare.

Ed è forse questo l’aspetto più affascinante dell’intera vicenda. Dietro un’azione che a prima vista potrebbe sembrare quasi buffa si nasconde una forma di organizzazione che coinvolge almeno due individui, ognuno con un ruolo preciso. Uno offre stabilità, l’altro sfrutta quell’appoggio per spingersi più in alto. Senza la disponibilità del primo, il secondo non avrebbe alcuna possibilità di riuscita.

Il comportamento sociale di questi primati si arricchisce così di un tassello in più. La collaborazione tra gorilla non resta confinata a una generica convivenza nel gruppo ma si traduce in gesti pratici, pensati per superare una difficoltà specifica. Un animale che si mette a disposizione di un altro, letteralmente sotto i suoi piedi, rappresenta un esempio piuttosto eloquente di quanto possa essere utile fare squadra.

Il punto centrale resta quello da cui tutto parte. Nel mondo dei gorilla essere egoisti non sempre paga, e questi animali hanno imparato a cooperare usandosi l’un l’altro come scale viventi per riuscire a risolvere i compiti che si trovano davanti.

Fonte: TecnoAndroid