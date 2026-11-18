Con l’aggiornamento alla versione 5.12, in distribuzione proprio in questi giorni, Google Health porta anche in Italia tutte le funzioni di Health Guardian, compreso il monitoraggio della pressione sanguigna. Le novità sono diverse e piuttosto interessanti. Oltre agli strumenti che seguono l’andamento della pressione, della resistenza all’insulina e della qualità della respirazione durante il sonno, l’app permette adesso di inserire a mano le proprie misurazioni oppure di importarle in automatico da altri servizi grazie a Connessione salute.

Cos’è Health Guardian e quali dispositivi sono compatibili

Un passo indietro aiuta a inquadrare meglio la situazione. Dallo scorso maggio, in concomitanza con il lancio di Fitbit Air, la casa di Mountain View ha portato al debutto Google Health, che ha preso il posto della storica app Fitbit per il monitoraggio della salute. All’interno della nuova applicazione trova spazio Health Guardian, un pacchetto di strumenti pensati per salute e sicurezza che mette insieme monitoraggio delle tendenze, avvisi e metriche avanzate. Alcune funzioni sono gratuite mentre altre richiedono l’abbonamento a Google Health Premium.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Le tre funzionalità principali non hanno tutte la stessa compatibilità. L’andamento della pressione sanguigna e quello della resistenza all’insulina sono disponibili su Pixel Watch 3, Pixel Watch 4, Pixel Watch 5, Fitbit Edge e Fitbit Air. L’andamento della qualità della respirazione durante il sonno resta invece un’esclusiva dei Pixel Watch 3, 4 e 5. Gli smartwatch della gamma Pixel accedono a tutto senza pagare nulla, mentre chi possiede Fitbit Edge o Fitbit Air può sfruttare le prime due funzioni soltanto sottoscrivendo l’abbonamento.

C’è però un aspetto da chiarire bene. Queste funzioni non trasformano l’orologio o la smartband in un vero misuratore di pressione e per ottenere letture reali serve sempre un apparecchio dedicato. L’app si limita ad analizzare i dati sul battito cardiaco e sul movimento per seguire l’andamento dei valori e segnalare eventuali variazioni significative. I dispositivi indossabili compatibili sfruttano sensori ottici e di movimento abbinati a WavesFM, che studia la complessità della forma e della velocità del battito sotto la pelle, così da stimare la pressione nel corso del mese.

Come registrare la pressione sanguigna su Google Health

È proprio qui che entra in gioco la novità della versione 5.12. Dato che le stime dell’orologio non sostituiscono uno strumento di misurazione vero e proprio, Google Health consente ora di aggiungere manualmente i valori rilevati con il proprio apparecchio, oppure di sincronizzarli da altre applicazioni come Withings passando per Connessione salute. Il procedimento è piuttosto semplice. Basta aprire la scheda Oggi, toccare il pulsante +Registra e scegliere la voce Pressione sanguigna. Le misurazioni raccolte si possono poi consultare attraverso gli appositi grafici, disponibili nella sezione Salute alla voce Cuore.

L’aggiornamento arriva tramite il Google Play Store ed è in fase di distribuzione proprio in questi giorni. Nel caso in cui l’app non si sia ancora aggiornata in automatico, conviene aprire la pagina di Google Health sullo store e verificare manualmente se la nuova versione è già disponibile.

Fonte: TecnoAndroid