Disney smentisce l’acquisto di Epic Games, ma prepara nuovi lanci

Disney non sta trattando, almeno per il momento, l’acquisto di Epic Games, lo studio che ha creato Fortnite. A mettere un punto fermo sulle indiscrezioni circolate nelle ultime settimane è stata Dana Walden, dirigente del gruppo, intervenuta all’evento Screentime. Le sue parole non hanno lasciato troppo spazio alle interpretazioni: «Non sono queste le conversazioni che stiamo avendo al momento. Ma abbiamo un’ottima partnership».

La manager però non si è fermata alla semplice smentita. Nel suo intervento ha infatti anticipato nuovi lanci in arrivo nei prossimi due anni, pensati proprio per mostrare quanto possa valere la collaborazione tra le due aziende. Alla risposta sull’ipotetica operazione societaria si è così aggiunta un’indicazione piuttosto concreta sui progetti condivisi, sui quali la casa di Topolino e lo sviluppatore americano stanno già lavorando insieme.

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Le voci sull’acquisizione e il peso di Tim Sweeney

L’idea di un’acquisizione di Epic Games aveva trovato un sostenitore piuttosto noto in Kevin Mayer, ex dirigente Disney e TikTok che oggi guida Candle Media. Secondo Mayer l’acquisto dello sviluppatore, o in alternativa di un altro studio, poteva rientrare tra le mosse a disposizione del nuovo amministratore delegato Josh D’Amaro per sostenere la crescita del gruppo. Una lettura che aveva acceso parecchie speculazioni, almeno fino alla presa di posizione arrivata da Screentime.

Del resto i due colossi sono già legati da un rapporto che va oltre la semplice collaborazione commerciale, visto che comprende anche una partecipazione azionaria. Il 7 febbraio 2024 era stato annunciato l’investimento di Disney nella società, accompagnato da un progetto pluriennale dedicato ai videogiochi e all’intrattenimento. Epic resta comunque una realtà controllata dal suo fondatore. Tim Sweeney mantiene infatti il controllo dei diritti di voto e può quindi determinare in prima persona le scelte strategiche dell’azienda.

Un universo Disney collegato a Fortnite

Il progetto presentato insieme all’investimento ruota attorno a un universo persistente, aperto e sociale, collegato direttamente a Fortnite. L’obiettivo dichiarato è riunire in un unico spazio le storie e le esperienze dei marchi Disney, rendendolo interoperabile con il celebre gioco. Non si tratta quindi soltanto di portare personaggi famosi dentro un titolo già esistente, ma di costruire un ambiente nel quale gli utenti possano anche incontrarsi e condividere contenuti tra loro.

I franchise annunciati per questo mondo digitale sono di quelli che pesano davvero: Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e Avatar. Le attività previste vanno dal giocare al guardare contenuti, passando per gli acquisti fino all’interazione diretta con personaggi e storie. Un ruolo importante spetta poi alla creatività della community, perché i partecipanti potranno costruire esperienze e racconti propri da condividere con gli altri appassionati.

A reggere l’intera struttura sarà Unreal Engine, la tecnologia sviluppata da Epic e già utilizzata in moltissime produzioni. Nella presentazione originale del progetto le due società avevano descritto un’esperienza capace di affiancare il gioco, l’intrattenimento e l’espressione della passione per i personaggi Disney all’interno dello stesso universo digitale.

Fonte: TecnoAndroid