Neutron, l’AI che snellisce la burocrazia nelle centrali nucleari

Quando si pensa a una centrale nucleare, l’immagine che balza subito alla mente è quella di imponenti reattori, tecnologie d’avanguardia e scienziati in camice bianco. Eppure, il vero “motore” che permette a queste strutture di funzionare non è fatto solo di uranio, ma di una quantità spaventosa di carta. Decenni di regolamenti, manuali tecnici e faldoni storici che, se messi uno sopra l’altro, coprirebbero chilometri. Per decenni, il personale ha dovuto letteralmente navigare in questo oceano di burocrazia, perdendo migliaia di ore ogni anno solo per trovare un singolo documento necessario a una licenza o a una manutenzione. È un lavoro titanico che oggi, finalmente, sta trovando un alleato inaspettato: l’intelligenza artificiale.

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Neutron accelera il lavoro degli ingegneri nucleari grazie all’AI

La novità si chiama Neutron ed è una piattaforma sviluppata dalla startup Atomic Canyon. Non è la solita AI generica che potresti usare per scrivere una mail; è un sistema addestrato nientemeno che su Frontier, il supercomputer più veloce al mondo, situato nei laboratori di Oak Ridge. Grazie a questa potenza di calcolo mostruosa, Neutron ha “mangiato” oltre 53 milioni di pagine di documenti ufficiali del database ADAMS della NRC americana. Il risultato? Un’intelligenza che capisce il gergo nucleare meglio di un veterano del settore, capace di distinguere tra termini tecnici che farebbero impallidire qualsiasi altro modello linguistico.

Il primo vero banco di prova è stato la centrale di Diablo Canyon, in California. Qui, il team tecnico doveva gestire qualcosa come 15.000 ore di ricerca documentale all’anno solo per stare al passo con le normative e le estensioni delle licenze. Con l’arrivo di Neutron, quei tempi si sono ridotti in modo drastico. Non parliamo di un robot che prende decisioni al posto degli umani – la sicurezza nucleare è una cosa seria e resta saldamente nelle mani degli esperti – ma di un copilota digitale infaticabile. Se un ingegnere ha bisogno di sapere come è stato gestito un particolare bullone in un reattore nel 1985, Neutron glielo trova in pochi secondi, invece di costringerlo a passare giornate intere tra polverosi archivi digitali.

Quello che stiamo vedendo è un cambio di paradigma: l’AI non serve solo a generare immagini o testi, ma diventa lo strumento chiave per sbloccare il potenziale dell’energia pulita. Riducendo i costi operativi e velocizzando la burocrazia, queste tecnologie potrebbero rendere il nucleare molto più agile e pronto a rispondere alla crescente domanda energetica. In fondo, liberare gli scienziati dalle scartoffie significa dare loro più tempo per concentrarsi sulla sicurezza e sull’innovazione, trasformando un labirinto di carta in un flusso fluido di energia per il futuro.