Netflix, Peter Rice nuovo chief content officer dal 26 ottobre

Ai vertici di Netflix sta per cambiare la persona che decide cosa vedranno gli abbonati. Bela Bajaria, che finora ha ricoperto il ruolo di chief content officer, lascia l’azienda. Al suo posto arriverà Peter Rice, dirigente con un passato sia in Disney sia in Fox. Il nuovo responsabile dei contenuti entrerà ufficialmente in carica il prossimo 26 ottobre, quindi il passaggio di testimone avverrà in tempi piuttosto stretti.

Dall’esterno potrebbe sembrare un normale avvicendamento manageriale, di quelli che si leggono di sfuggita e poi si dimenticano. Per un gruppo come Netflix però si tratta di una poltrona che tocca il cuore del business. Il responsabile dei contenuti orienta le scelte su serie, film e produzioni, cioè su quello che il pubblico trova nel catalogo quando accende la televisione o apre l’app sullo smartphone la sera.

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Chi lascia e chi arriva in casa Netflix

Le informazioni disponibili al momento sono essenziali e vanno prese per quello che sono. Da una parte c’è l’uscita di Bela Bajaria, che chiude così il suo percorso all’interno della piattaforma di streaming. Dall’altra c’è l’ingresso di un manager che conosce bene il mondo dei grandi studi, avendo lavorato per due dei nomi più noti dell’intrattenimento americano. Nelle notizie diffuse non compaiono dettagli sulle motivazioni dell’addio. Non si parla nemmeno di eventuali incarichi futuri della dirigente uscente.

Con la nomina di Peter Rice la società porta in casa un profilo che arriva da fuori e non da una promozione interna. Si tratta di un dettaglio da non trascurare, perché chi guida l’offerta di un servizio del genere gestisce i rapporti con produttori, autori e talenti. A questo si aggiungono decisioni che pesano parecchio sugli investimenti complessivi. L’esperienza maturata tra Disney e Fox rappresenta quindi il biglietto da visita con cui il nuovo arrivato si presenta alla piattaforma.

Cosa succede dal 26 ottobre

La data da segnare in calendario è il 26 ottobre, giorno in cui il manager assumerà formalmente l’incarico di chief content officer. Da quel momento sarà lui a coordinare la macchina dei contenuti del colosso dello streaming. Al momento non sono state rese note le linee strategiche che il nuovo dirigente intende seguire. Mancano anche indicazioni su possibili modifiche alla struttura del team che lavora sotto la sua guida.

Il cambio arriva comunque in modo netto e senza lunghi periodi di transizione annunciati. Tra la comunicazione dell’uscita di Bajaria e l’insediamento del successore passa poco tempo. È un segnale che l’azienda vuole evitare vuoti in un settore così delicato. Per gli spettatori nell’immediato non cambia nulla, perché i titoli già in lavorazione e quelli in arrivo seguono calendari decisi con largo anticipo.

Il quadro resta per ora quello essenziale. Netflix saluta la sua responsabile dei contenuti e affida lo stesso ruolo a un ex dirigente di Disney e Fox. Peter Rice prenderà ufficialmente il posto di Bela Bajaria a partire dal 26 ottobre.

Fonte: TecnoAndroid