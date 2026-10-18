When Sirens Fall Silent, horror italiano su PS5 e Xbox dal lancio

When Sirens Fall Silent, il nuovo horror italiano nato dagli stessi creatori di Martha Is Dead, arriverà anche su PS5 e Xbox Series X/S. La notizia è emersa insieme a un nuovo trailer che ha riportato il progetto sotto i riflettori e che, soprattutto, conferma la presenza del titolo sulle console di ultima generazione di Sony e Microsoft fin dal primo giorno. Non si tratta quindi di una conversione pensata per un secondo momento, ma di un debutto che coinvolgerà da subito anche chi gioca in salotto con il pad in mano.

Un dettaglio che pesa parecchio. Per molte produzioni indipendenti, infatti, l’approdo sulle console arriva spesso con mesi di ritardo rispetto all’uscita principale, e chi possiede una PlayStation 5 o una Xbox finisce per guardare da lontano mentre altri si godono il gioco. In questo caso, invece, i possessori delle due piattaforme potranno mettere le mani sull’opera nello stesso momento degli altri, senza attese e senza dover inseguire versioni successive.

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When Sirens Fall Silent: un progetto italiano tra i più attesi

Fra le tante produzioni videoludiche nostrane che si affacciano all’orizzonte, When Sirens Fall Silent è senza dubbio una delle più interessanti. Il motivo è abbastanza semplice da intuire. Dietro c’è lo stesso gruppo di sviluppatori che ha firmato Martha Is Dead, un nome che nel panorama italiano ha lasciato il segno e che ha contribuito a far conoscere il talento di casa nostra anche fuori dai confini nazionali.

Il fatto che un team italiano torni a misurarsi con il genere horror attira inevitabilmente l’attenzione di chi segue da vicino il settore. Ogni nuovo lavoro di uno studio che ha già dimostrato di saper costruire atmosfere inquietanti porta con sé aspettative precise, e il recente filmato ha avuto proprio il compito di ricordare al pubblico che il progetto è vivo e procede verso l’uscita. Non poco, considerando quanto sia affollato il calendario dei giochi in arrivo.

C’è poi un altro aspetto da tenere a mente. La scelta di puntare su più piattaforme contemporaneamente racconta qualcosa sulle ambizioni del titolo. Uscire subito su console significa rivolgersi a una platea molto più ampia, e per una produzione nata in Italia questo rappresenta un passo importante sul piano della visibilità. Più giocatori raggiunti vuol dire anche più occasioni per far circolare il nome del gioco e dei suoi autori.

Cosa cambia con l’arrivo su PS5 e Xbox

Per il pubblico console la novità è decisamente concreta. Chi temeva di dover aspettare a lungo prima di poter provare il nuovo gioco horror può tirare un sospiro di sollievo, perché When Sirens Fall Silent sarà disponibile sulle macchine di Sony e Microsoft già al lancio. Una conferma che arriva direttamente con il trailer e che toglie ogni dubbio sulla distribuzione del titolo.

La presenza sia su PS5 sia su Xbox Series X/S permette inoltre a entrambe le community di vivere l’esperienza nello stesso momento, senza esclusive temporali o finestre separate. Un approccio che, per un’opera di questo tipo, consente di arrivare in modo uniforme a tutti gli appassionati del genere. Il nuovo filmato ha così sancito l’arrivo del gioco dei creatori di Martha Is Dead sulle console di ultima generazione fin dal primo momento.

Fonte: TecnoAndroid