Xpeng G9L sbarca a Parigi con sedili AI e schermo posteriore 3K

Il Salone di Parigi 2026 è il palcoscenico scelto da Xpeng per presentare al pubblico europeo la Xpeng G9L, la nuova ammiraglia elettrica del marchio cinese che mette insieme lusso, dimensioni importanti e una forte dose di intelligenza artificiale. Dopo il debutto commerciale sul mercato interno, il grande SUV arriva ufficialmente nel Vecchio Continente con l’intenzione di farsi notare, e i numeri aiutano parecchio.

Basta guardare le misure per capire di che tipo di vettura si sta parlando. La G9L è lunga 5.120 mm, larga 1.999 mm e alta 1.788 mm, con un passo che tocca i 3.100 mm. Proporzioni da vera ammiraglia che si traducono in un abitacolo molto spazioso, configurabile a sei oppure a sette posti a seconda delle esigenze di chi la sceglie.

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Un abitacolo dove il comfort lo gestisce l’intelligenza artificiale

L’interno è probabilmente l’elemento che più distingue il modello dalla concorrenza, soprattutto da quella europea. L’impostazione è raffinata e affidata ad algoritmi avanzati di intelligenza artificiale che lavorano dietro le quinte per rendere ogni viaggio più piacevole. Il cuore di questo approccio sono i sedili ad adattamento attivo AI Driven, dotati di sensori di precisione capaci di modellare la seduta sulla corporatura di chi la occupa. Il guidatore beneficia proprio della funzione ad adattamento attivo, mentre il passeggero anteriore può contare sulla posizione Zero Gravity, pensata per rilassarsi al massimo.

Le poltrone della prima e della seconda fila sono rivestite in pelle nappa e offrono riscaldamento, ventilazione e massaggio. Anche il silenzio a bordo è stato curato con attenzione grazie alla cancellazione attiva del rumore di rotolamento, ai vetri fonoassorbenti e agli pneumatici silenziosi firmati Michelin.

Uno schermo da oltre 21 pollici per chi siede dietro

Sul fronte tecnologico la plancia ospita un display centrale da 17,3 pollici affiancato da un quadro strumenti da 8,8 pollici. Non manca un assistente vocale in grado di gestire sei zone distinte dell’abitacolo, così ogni passeggero può dare i propri comandi senza interferire con gli altri.

Chi viaggia dietro, poi, non ha davvero di che lamentarsi. Per l’intrattenimento è previsto uno schermo da 21,4 pollici con risoluzione 3K, accompagnato da un impianto audio ad alta fedeltà con ben 23 altoparlanti. C’è perfino un vano refrigerato a doppia zona da 12,5 litri, comodo per tenere al fresco bevande e snack durante i tragitti più lunghi. Quanto alla capacità di carico, il bagagliaio offre 367 litri con tutti e sei i posti occupati, a cui si aggiungono i 65 litri del vano anteriore.

Architettura a 800V e quasi 600 km di autonomia

Passando alla meccanica, la Xpeng G9L è spinta esclusivamente da motori 100% elettrici. Le versioni a trazione integrale bimotore sviluppano una potenza di 430 kW e una coppia di 695 Nm, valori che permettono di passare da 0 a 100 km/h in 4,9 secondi. Chi invece guarda soprattutto alla percorrenza trova nella variante RWD Long Range Ultra la scelta più indicata, con un’autonomia massima di 591 km nel ciclo WLTP.

Il vero asso nella manica è però l’architettura a 800V abbinata alla ricarica 5C, che consente alla batteria di passare dal 10% all’80% in appena 11,7 minuti. Il quadro si completa con le sospensioni pneumatiche regolabili, che variano l’altezza fino a 70 mm e garantiscono una capacità di guado fino a 700 mm. A bordo trovano posto anche la ricarica bidirezionale V2L fino a 6 kW e un gancio di traino elettrico capace di trainare fino a 2 tonnellate.

Sul versante della guida assistita, i sistemi Xpeng NGP sfruttano l’architettura VLA 2.0 per preparare il passaggio diretto alla guida autonoma di Livello 4. La nuova ammiraglia è destinata alla commercializzazione in 64 mercati in tutto il mondo e arriverà presto anche in Italia, con i listini ancora in fase di definizione.

Fonte: TecnoAndroid