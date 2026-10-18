Incentivi auto a Shanghai: la lotteria prorogata fino a fine anno

A Shanghai gli incentivi auto passano da una lotteria, e l’esperimento è piaciuto abbastanza da meritarsi un prolungamento. La Commissione per il Commercio della metropoli cinese ha deciso di prorogare in via ufficiale fino alla fine dell’anno l’estrazione istantanea che apre le porte ai contributi per l’acquisto di una vettura nuova, a patto che l’operazione sia legata alla rottamazione o alla permuta di un usato. Il meccanismo è partito il primo ottobre e non si limita alle quattro ruote, perché nel perimetro rientrano anche elettrodomestici e dispositivi tecnologici smart.

Per chi osserva la scena dall’Europa la formula appare quantomeno insolita. Affidare alla sorte un sostegno pubblico non è certo la prassi più diffusa nel Vecchio Continente, dove i bonus seguono di solito logiche diverse. Eppure a Shanghai il sistema ha una sua coerenza precisa, che affonda le radici in abitudini amministrative piuttosto radicate.

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Perché in Cina l’estrazione a sorte è una pratica consolidata

In Cina l’estrazione a sorte non rappresenta affatto una novità. Diverse città la utilizzano già da tempo per contingentare e distribuire le targhe dei veicoli di nuova immatricolazione, quindi gli automobilisti locali conoscono bene questo genere di procedura. Applicarla anche ai sussidi statali è stato in un certo senso un passaggio naturale.

Il vantaggio principale riguarda la gestione della domanda. Quando le richieste sono moltissime la lotteria permette alla pubblica amministrazione di regolare con precisione l’assegnazione delle risorse, senza dover ricorrere a sistemi come il click day usato in Italia o allo sportello a scorrimento temporale, dove conta soprattutto arrivare per primi. Qui invece la velocità del dito sul mouse non fa la differenza.

Come funziona la registrazione per i residenti di Shanghai

L’iniziativa è riservata esclusivamente ai cittadini residenti a Shanghai. La registrazione si effettua ogni giorno tra le 7:00 e le 22:00 attraverso la piattaforma digitale ufficiale Shanghai Commerce, che dialoga in tempo reale con la banca dati dell’Amministrazione Fiscale Statale. Questo collegamento consente di controllare e convalidare all’istante la regolarità formale delle fatture d’acquisto emesse per le nuove automobili.

Chi viene estratto e ha la documentazione contabile in ordine ottiene il diritto al contributo economico. Il pezzo forte dell’intera procedura sta però nella libertà lasciata al beneficiario, visto che al momento dell’iscrizione non bisogna prendere alcuna decisione preliminare su come gestire la vecchia vettura.

Rottamazione o permuta, la scelta arriva dopo il sorteggio

Soltanto dopo aver scoperto di essere stato sorteggiato il cittadino decide se procedere con la rottamazione del mezzo usato oppure puntare sulla permuta. Le due strade seguono canali differenti. Chi sceglie di demolire il vecchio veicolo si appoggia alla piattaforma nazionale di gestione della circolazione oppure al mini programma Car Trade In, mentre chi preferisce cederlo in permuta può chiudere la pratica tramite Shanghai Commerce o attraverso la piattaforma Che Xin Meng.

Fonte: TecnoAndroid