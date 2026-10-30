Beats Studio Pro Kaki in sconto su Amazon: primo ribasso a 179€

Arriva il primo sconto su Beats Studio Pro nella colorazione Kaki, la variante proposta in esclusiva su Amazon, che adesso scende a 179€ invece di 214€. Capita di rado che un prodotto uscito da poco riceva un ribasso così presto, specie quando si tratta di cuffie over ear con cancellazione attiva del rumore, audio spaziale personalizzato e supporto all’audio lossless via cavo. Caratteristiche che normalmente si pagano a prezzo pieno, almeno nelle prime settimane dopo il debutto sul mercato. Questa volta il quadro è diverso, e vale la pena guardare da vicino cosa offre il modello.

Beats Studio Pro, l’erede premium con il DNA di Apple

Con Beats Studio Pro torna la storica linea over ear del marchio controllato da Apple, che eredita diverse tecnologie finora viste soprattutto sugli AirPods. Il comparto sonoro poggia su driver da 40 mm in grado di ridurre la distorsione fino all’80% rispetto alla generazione precedente. Ad accompagnarli c’è un processore digitale che ottimizza la risposta in frequenza per restituire un suono potente e ricco di dettagli.

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Tra le funzioni più curiose spicca l’audio spaziale personalizzato con Dolby Atmos e tracciamento dinamico della testa. Il sistema sfrutta la fotocamera TrueDepth degli iPhone per costruire un profilo acustico su misura dell’utente. A bordo trova posto anche un DAC interno a 24 bit e 48 kHz, utilizzabile però soltanto collegando le cuffie con il cavo USB C. In questo modo si possono ascoltare brani ad alta risoluzione da Amazon Music, Apple Music e Tidal, scegliendo fra tre profili sonori: Signature, Entertainment e Conversazione.

Passando alla cancellazione del rumore, il sistema ANC è completamente adattivo e tiene sotto controllo in tempo reale i suoni esterni. Chi preferisce restare consapevole di ciò che accade attorno può attivare la modalità Trasparenza. Per le telefonate entrano in gioco sei microfoni in tutto, due dei quali beamforming e dedicati alla voce, con una chiarezza del parlato migliorata fino al 27% rispetto alle Studio3 Wireless.

Anche sul fronte dell’autonomia i numeri sono interessanti. Si arriva fino a 40 ore di ascolto, che diventano 24 con l’ANC attivo, mentre la ricarica rapida Fast Fuel regala 4 ore di musica con appena 10 minuti alla presa. La connettività si affida al Bluetooth 5.3 di classe 1, pensato per offrire una copertura più ampia e stabile. Non ci sono preclusioni di piattaforma: le cuffie funzionano senza problemi sia con i dispositivi Apple sia con quelli Android, grazie a Google Fast Pair e all’abbinamento con un solo tocco.

Sconto del 16% sulla colorazione Kaki esclusiva

Il listino ufficiale di Beats Studio Pro è fissato a 399,95€. La versione Kaki venduta in esclusiva su Amazon parte invece da un prezzo di riferimento di 214€ e ora cala a 179€, con uno sconto del 16% che si traduce in un risparmio concreto di 35€. Trattandosi di un modello arrivato da poco nei negozi, questo primo ritocco verso il basso rappresenta un’opportunità da tenere d’occhio per chi cerca un design curato e una dotazione tecnica completa a una cifra decisamente più accessibile rispetto al listino.

Fonte: TecnoAndroid