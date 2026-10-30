Xiaomi TV F Pro 32 2025 scende a 139€: QLED e Fire TV integrati

Per chi cerca un secondo televisore da sistemare in camera da letto o in cucina, Xiaomi TV F Pro 32 2025 è appena sceso a 139€ su Amazon, contro un prezzo di listino di 229€. Si tratta di uno smart TV compatto che prova a smontare la classica logica dei compromessi, quella per cui un modello economico da affiancare alla TV principale deve per forza rinunciare a qualcosa di importante.

La carta vincente sta tutta nel pannello QLED, una tecnologia che normalmente si incontra su fasce di prezzo superiori, abbinato al sistema operativo Fire TV di Amazon. Una combinazione piuttosto insolita per un 32 pollici di questa categoria, che merita uno sguardo più da vicino.

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Un QLED compatto pensato per gli ambienti secondari

Le dimensioni sono quelle tipiche di un televisore destinato alle stanze secondarie della casa, eppure Xiaomi ha scelto di montare un pannello con tecnologia Quantum Dot, una soluzione poco comune a questo prezzo. La risoluzione resta ancorata all’HD, cioè 1366 x 768 pixel, con frequenza di aggiornamento a 60 Hz e supporto ai formati HDR10 e HLG.

La luminosità massima arriva a 270 nit e l’angolo di visione tocca i 178 gradi. Sono valori che permettono di ottenere colori vividi senza scivolare in quell’effetto eccessivamente artificiale che a volte penalizza l’immagine. Anche guardando lo schermo un po’ di lato la resa rimane godibile.

Sul fronte sonoro ci sono due altoparlanti da 10W ciascuno, con supporto a Dolby Audio, Dolby Atmos, DTS:X e alla tecnologia DTS Virtual:X. Quest’ultima restituisce un effetto surround virtuale convincente, nonostante lo spazio ridotto a disposizione dentro una scocca così compatta.

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Fire OS 7, Alexa e una connettività completa

La parte smart si appoggia a Fire OS 7, che garantisce accesso nativo alle principali piattaforme di streaming come Netflix, Prime Video, Disney+ e YouTube. È presente anche l’app Apple TV insieme alla compatibilità con Apple AirPlay, una comodità non da poco per chi usa già dispositivi della casa di Cupertino. Il controllo vocale è affidato ad Alexa integrata, mentre per duplicare lo schermo di altri dispositivi c’è il supporto Miracast.

Per la ricezione dei canali tradizionali il televisore dispone di un triplo sintonizzatore compatibile con gli standard DVB S2, DVB T2 e DVB C, quindi satellite, digitale terrestre e via cavo risultano tutti coperti. La dotazione di connessioni comprende WiFi, Bluetooth, porta Ethernet e ingressi HDMI e USB.

Chi preferisce appenderlo al muro può sfruttare l’attacco VESA 100×200 mm. Il peso si ferma a circa 4,5 kg con la base inclusa e le cornici sottili completano un design curato, tanto che questo modello non sfigura nemmeno come TV principale in un ambiente più piccolo.

Quanto costa ora su Amazon

Il listino ufficiale di Xiaomi TV F Pro 32 2025 è fissato a 229€, ma in questo momento sul negozio online di Amazon il prezzo scende a 139€. Lo sconto è del 39%, con un risparmio netto di 90€. La cifra è in linea con le migliori oscillazioni registrate negli ultimi mesi e conferma questo televisore QLED tra i più venduti della sua categoria sulla piattaforma.

Fonte: TecnoAndroid