Nessun cambio di livello per 3I/ATLAS: l’attenzione ora è sui dati decisivi

Durante il 2025 è stato scoperto un oggetto interstellare, denominato 3I/ATLAS che ha attraversato il sistema solare, proseguendo poi verso lo spazio profondo. Si tratta di una cometa interstellare che ha avuto un impatto molto importante, perché si tratta di un evento molto raro.

Grazie a questi oggetti interstellari si possono studiare materiali e altri dettagli dei sistemi stellari. L’osservazione di questa cometa interstellare in particolare, sta già dando informazioni preziose sul comportamento e la struttura di questo corpo, che non appartiene alla nostra famiglia planetaria. Inizialmente, 3I/ATLAS era stato classificato a livello quattro della scala Loeb e pare che non ci siano stati cambiamenti significativi dall’allora.

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3I/ATLAS, ancora fermo al livello 4

Dopo la sua scoperta, 3I/ATLAS è ancora fermo al livello quattro della scala Loeb. Si tratta di una scala di valutazione sviluppata dall’astrofisico avi Loeb. Questa scala serve per classificare il livello di credibilità che è un fenomeno astronomico o un oggetto di questo tipo, possa in realtà essere un oggetto artificiale, invece che del tutto naturale.

In questa scala più si sale di livello, più le caratteristiche dell’oggetto in questione appaiono non conformi. Il livello quattro, in particolare, è legato a una possibile e plausibile ipotesi artificiale. Il che significa che i dati a disposizione potrebbero essere difficili da spiegare con la fisica nota attualmente.Per l’oggetto in questione, le osservazioni fatte finora possono essere del tutto compatibili con un corpo interstellare, ma non si possono escludere a priori alcuni scenari alternativi. Questa incertezza non permette all’oggetto interstellare di avere un livello più basso sulla scala Loeb.

Per il momento 3I/ATLAS resta ancora sotto osservazione, in attesa che vengano effettuate delle misure spettroscopiche ad alta risoluzione, che potrebbero chiarire in maniera definitiva la natura di questo oggetto interstellare. Nel frattempo, il corpo rimane sospeso tra una possibile normalità cosmica e una probabile sorpresa.