Apple Music Classical cambia look: icona in bianco e nero

Il 6 novembre 2026 Apple ha aggiornato Apple Music Classical con una nuova icona in bianco e nero, così da allineare l’app dedicata alla musica classica al restyling già arrivato su Apple Music. Il cambiamento era in qualche modo prevedibile. Poco tempo prima l’azienda aveva infatti rinnovato l’icona dell’applicazione principale, mandando in pensione la storica nota musicale bianca su sfondo rosso per far spazio a un’estetica decisamente più sobria e monocromatica.

Con questo aggiornamento Apple porta quindi la stessa logica anche sulla sua app per gli appassionati di musica classica. Il risultato è una coerenza visiva che prima mancava, perché Apple Music e la sua costola dedicata alla classica tornano a parlare la stessa lingua grafica, sia fuori sia dentro l’applicazione.

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Cosa cambia nell’icona e nell’interfaccia di Apple Music Classical

Il simbolo scelto resta quello di sempre. La nuova icona conserva infatti la familiare chiave di violino, che però adesso appare nera su sfondo bianco. Chi è abituato a riconoscere l’app a colpo d’occhio sulla schermata principale non dovrebbe quindi avere grosse difficoltà a ritrovarla, anche se l’impatto cromatico è piuttosto diverso rispetto al passato.

C’è però un dettaglio curioso che distingue le due applicazioni. A differenza dell’icona di Apple Music, che ha adottato uno stile piatto, quella di Apple Music Classical ha mantenuto il suo aspetto tridimensionale. Luci delicate, ombreggiature e un pizzico di trasparenza continuano a dare al simbolo una certa profondità, un effetto che la sorella maggiore ha invece abbandonato del tutto.

Le novità non si fermano all’esterno. Anche l’interfaccia dell’app è stata ritoccata per rispecchiare la nuova identità visiva. Gli accenti rossi che caratterizzavano i pulsanti sono stati sostituiti da una tonalità di blu, molto vicina al colore predefinito che Apple utilizza nelle sue altre applicazioni. Si tratta di un intervento discreto, ma che contribuisce a dare un’aria più uniforme all’intero ecosistema.

Il segnale sulla nuova identità visiva di Apple Music

Il tempismo dell’aggiornamento ha un suo peso. Appena qualche settimana prima, oltre alla nuova icona monocromatica, Apple aveva presentato una campagna di branding per Apple Music molto più colorata, con immagini realizzate sfruttando le onde sonore per mettere in movimento l’acqua. Un progetto visivamente molto ricco, che aveva colpito parecchi osservatori.

Proprio per questo in molti avevano ipotizzato che prima o poi Apple avrebbe trasformato quella grafica vivace nella nuova icona ufficiale di Apple Music. L’aggiornamento di Apple Music Classical sembra però indicare una direzione diversa. Portando il bianco e nero anche sull’app dedicata alla classica, l’azienda lascia intendere di voler mantenere questo stile per le sue applicazioni musicali, almeno per ora, lasciando i colori alla comunicazione pubblicitaria.

Per quanto riguarda l’accesso al servizio, nulla cambia. Apple Music Classical richiede un abbonamento attivo ad Apple Music, che costa circa 11 euro al mese e prevede un mese di prova gratuito. In alternativa è possibile accedervi tramite il pacchetto Apple One, che riunisce diversi servizi dell’azienda in un’unica sottoscrizione.

Fonte: TecnoAndroid