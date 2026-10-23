NCIS: Origins, Ellie Bishop torna dopo 5 anni accanto a Gibbs

Il passato di NCIS continua a bussare alla porta del presente, e stavolta lo fa con un nome che i fan ricordano bene. Ellie Bishop è pronta a tornare dopo cinque anni di assenza per affiancare Gibbs nella terza stagione di NCIS: Origins, il prequel che negli ultimi tempi sembra aver trovato una formula precisa per tenere incollato il pubblico, cioè riportare sullo schermo volti storici che hanno segnato la serie madre. Un ritorno che si aggiunge a una lista ormai piuttosto lunga e che conferma una direzione ben chiara da parte della produzione.

NCIS: Origins e la scelta di puntare sui volti storici

Chi segue le vicende di NCIS: Origins lo avrà notato da tempo. La serie pare essersi praticamente abbonata ai personaggi che hanno reso celebre il franchise, e non si tratta di semplici comparsate occasionali. Prima è arrivato il ritorno di Leroy Jethro Gibbs, figura centrale e amatissima, poi quello di DiNozzo, altro nome capace di accendere subito l’entusiasmo di chi ha seguito per anni le indagini della squadra. Due rientri che avevano già fatto capire quanto il prequel volesse costruire un ponte solido con la storia originale.

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Ora tocca a un altro personaggio del passato. La logica dietro queste operazioni non è difficile da intuire, perché ogni volto familiare porta con sé un bagaglio di ricordi e di affetto che il pubblico conosce già. Per una serie che racconta le origini di un universo narrativo così vasto, il legame con la serie madre diventa quasi una risorsa naturale, qualcosa su cui contare per rafforzare l’identità del racconto e dare continuità a un mondo che molti spettatori considerano ormai casa.

Il fatto che questi ritorni si stiano moltiplicando proprio nella terza stagione non è un dettaglio da poco. Dopo una fase iniziale dedicata a costruire la propria strada, il prequel sembra aver deciso di aprire con decisione le porte ai protagonisti di ieri, mescolando le nuove storie con presenze che i fan non si aspettavano di rivedere così presto.

Ellie Bishop torna al fianco di Mark Harmon

Il nuovo arrivo riguarda un’agente che gli appassionati di NCIS conoscono molto bene ma che avevano salutato ormai cinque anni fa. Mark Harmon sarà presto affiancato proprio da lei, Ellie Bishop, chiamata ad aiutare Gibbs in quella che si preannuncia come una delle reunion più attese dagli spettatori di lunga data. Per molti sarà l’occasione di ritrovare un personaggio che aveva lasciato un segno preciso nella memoria collettiva della serie.

Cinque anni rappresentano un periodo lungo, soprattutto in televisione, dove i personaggi tendono a sparire per sempre una volta usciti di scena. Il ritorno dell’agente segna invece un piccolo strappo a questa regola e si inserisce in un quadro più ampio, quello di un prequel che continua a pescare dal proprio passato con una certa generosità. L’incontro tra lei e Gibbs ha tutte le carte in regola per diventare uno dei momenti più discussi della stagione.

Con il rientro di Ellie Bishop, la galleria dei volti storici tornati in NCIS: Origins si allarga ancora, dopo Gibbs e DiNozzo. Nella terza stagione del prequel il pubblico ritroverà dunque agenti storici e sorprese dal passato, con l’ex agente pronta a lavorare di nuovo accanto a Mark Harmon a cinque anni dall’ultimo saluto.

Fonte: TecnoAndroid