Dragon Ball Xenoverse 3 nel secondo semestre 2027 grazie ai fan

Bandai Namco ha finalmente circoscritto la finestra di lancio di Dragon Ball Xenoverse 3, il nuovo capitolo della serie atteso su PS5, Xbox, PC e Nintendo Switch 2. Una data precisa ancora non c’è, ma il publisher giapponese ha indicato come periodo d’uscita la seconda metà del 2027. Fino a poco tempo fa il debutto era collocato in modo molto più generico nel corso del prossimo anno, senza ulteriori indicazioni. Sulla carta non si tratta di un rinvio vero e proprio. Il modo in cui la notizia è stata comunicata, però, lascia intuire qualcosa di più di un semplice aggiustamento del calendario.

Il messaggio del producer Masayuki Hirano

L’aggiornamento è arrivato direttamente da Masayuki Hirano, producer del progetto, che ha scelto di rivolgersi alla community con un messaggio piuttosto diretto. Il punto centrale è semplice. Il team di sviluppo sta esaminando con grande attenzione i feedback dei fan e i risultati dei sondaggi raccolti negli ultimi mesi, e ha già individuato alcune aree del gioco che verranno migliorate proprio sulla base dei suggerimenti ricevuti.

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Hirano ha voluto ringraziare apertamente i giocatori per il sostegno dimostrato. “Negli ultimi mesi abbiamo svelato costantemente nuove informazioni e in cambio abbiamo ricevuto preziosi riscontri. Siamo davvero grati per questo sostegno”, ha spiegato il producer. “Sulla base dei feedback e dei risultati dei sondaggi raccolti ci siamo confrontati con il team di sviluppo e abbiamo individuato alcuni aspetti che intendiamo migliorare proprio in risposta alle vostre osservazioni”.

Una serie costruita insieme ai giocatori

Prima d’ora Bandai Namco non aveva mai comunicato una finestra di lancio così definita. Eppure le parole di Hirano sembrano suggerire che i piani interni puntassero a una pubblicazione più ravvicinata, poi rivisti proprio alla luce di quanto emerso dal confronto con il pubblico. Il producer insiste parecchio su un concetto. Xenoverse, nella visione dello studio, è una saga che prende forma insieme a chi la gioca, e non soltanto dopo l’uscita ma anche durante lo sviluppo. Da qui la scelta di concedersi più tempo per mettere a terra le proprie ambizioni.

“Dragon Ball Xenoverse è una serie che costruiamo insieme ai giocatori, sia al momento del lancio che durante tutto il periodo successivo”, ha proseguito Hirano. “Per realizzare appieno le nostre ambizioni, sia per quanto riguarda l’esperienza al lancio che per i contenuti che intendiamo gestire e supportare in seguito, abbiamo fissato il periodo di uscita per la seconda metà del 2027”.

Il messaggio si chiude con una promessa rivolta agli appassionati del franchise. “Forse dovrete attendere ancora un po’ prima del prossimo aggiornamento, ma il nostro impegno è massimo per rendere il 2027 un anno eccezionale per i fan dei giochi di Dragon Ball. Faremo tutto il possibile affinché ciò accada”. Insomma, la squadra sembra intenzionata a curare non solo il debutto del gioco ma anche tutto il supporto che arriverà nei mesi successivi.

Il gameplay e il sistema Soul

Nel frattempo il nuovo episodio non è rimasto del tutto nell’ombra. Il gameplay di Dragon Ball Xenoverse 3 è stato mostrato attraverso un trailer disponibile anche in italiano, che ha offerto un primo assaggio concreto di quello che attende i giocatori. Il titolo è stato inoltre provato con mano a Lione, in un’occasione che ha permesso di toccare con mano alcune delle meccaniche inedite. Tra queste spicca il sistema Soul, considerato una delle novità più promettenti di questo terzo capitolo della serie targata Bandai Namco.

Fonte: TecnoAndroid