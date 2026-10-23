One UI 9: errore WebView sui Galaxy S26, Samsung conferma il bug

Il rilascio di One UI 9, l’aggiornamento basato su Android 17, sta raggiungendo un numero sempre maggiore di dispositivi nelle ultime settimane. Insieme alle novità, però, porta con sé anche qualche grattacapo. Diversi possessori di Galaxy S26 segnalano un bug piuttosto fastidioso e Samsung ha ammesso il problema, suggerendo una soluzione temporanea in attesa di un intervento definitivo.

Mentre molti utenti stanno ancora esplorando le funzioni introdotte dal nuovo firmware, altri si accorgono che un aggiornamento così corposo può anche creare parecchie frustrazioni sui telefoni Galaxy. E le segnalazioni, a quanto pare, non riguardano un solo tipo di malfunzionamento.

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Il messaggio di errore che compare dopo l’aggiornamento

Sul forum della community sudcoreana di Samsung un utente con Galaxy S26 Ultra ha descritto un avviso persistente apparso subito dopo l’installazione di One UI 9. Si tratta di un lungo testo che recita “La pagina web non è disponibile https://policies.account.samsung.com/agree?darkMode=tr per i seguenti motivi”, seguito da “Impossibile caricare la pagina web”. In fondo compare la dicitura “net::ERRNAMENOT_RESOLVED”, un indizio abbastanza chiaro di un problema di connessione legato al web.

Un community manager di Samsung ha di fatto confermato che l’origine è proprio l’aggiornamento, e più precisamente il componente WebView incluso nella build. Il moderatore ha anche indicato una procedura per sbarazzarsi della notifica. Il primo consiglio è aggiornare il browser all’ultima versione disponibile, e lo stesso vale per chi utilizza alternative come Chrome. L’azienda suggerisce inoltre di collegarsi a una rete WiFi al momento di accedere all’account Samsung dall’app e, se il login dall’applicazione non va a buon fine, di passare alla versione web su samsung.account.com. Non è arrivata però alcuna conferma che questi passaggi abbiano davvero risolto la situazione dell’utente.

Blocchi all’avvio, l’altro grattacapo di One UI 9

L’errore legato a WebView non è affatto un caso isolato nel rollout del nuovo software. La settimana scorsa diversi utenti hanno raccontato che i loro smartphone si sono bloccati dopo l’installazione, con segnalazioni provenienti da tutto il mondo. Tra i modelli citati compaiono Galaxy S24 e Galaxy S25 Ultra, ma la fetta più consistente delle lamentele riguarda Galaxy S26 Ultra.

Lo scenario descritto è sempre molto simile. Al termine della procedura, dopo il riavvio, la schermata di avvio resta ferma oppure mostra un avviso “Access Denied” sulla schermata di benvenuto. In alcuni casi il telefono rimane immobile per diversi minuti e l’unico modo per uscirne è forzare il riavvio e scollegarsi da internet.

Un utente ha spiegato di aver aggirato l’ostacolo avviando il dispositivo in modalità provvisoria, disattivando poi WiFi e dati mobili oppure attivando direttamente la modalità aereo. Chi non riesce a mettere offline il telefono abbastanza in fretta può, secondo altri possessori, spegnere il router di casa o rimuovere fisicamente la SIM. Tagliare la connessione permette infatti di saltare la fase di verifica XML, quella che può congelare la configurazione o addirittura rendere il dispositivo inutilizzabile.

Una correzione definitiva potrebbe arrivare a novembre

Samsung non ha confermato il problema all’avvio né chiarito quanto sia diffuso, anche se il legame con One UI 9 appare piuttosto evidente. Non esistono ancora tempistiche ufficiali per una correzione vera e propria, ma una possibilità concreta è che arrivi insieme alla patch di sicurezza di novembre.

Fonte: TecnoAndroid