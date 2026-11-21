Un peluche con intelligenza artificiale pensato per i più piccoli è finito al centro di un’inchiesta della BBC, che ha rilevato risposte del tutto inadeguate e piuttosto inquietanti nelle conversazioni con i bambini. Il giocattolo si chiama My Baby Bunny e, stando a quanto emerso dall’indagine, sarebbe in grado di affrontare argomenti come i temi sessuali e l’autolesionismo. Si tratta di contenuti che nessun genitore si aspetterebbe di trovare dentro un coniglietto di pezza comprato per far compagnia ai figli.

Il prodotto viene venduto online a circa 85 euro, una cifra non proibitiva per un regalo, e proprio questa facilità di acquisto rende la vicenda ancora più delicata. Chiunque può ordinarlo e metterlo nelle mani di un bambino senza sapere davvero cosa potrebbe uscire da quella vocina gentile. La notizia ha avuto parecchia risonanza anche per una coincidenza di calendario, visto che è arrivata nello stesso giorno in cui il Nobel Hinton ha lanciato il suo avvertimento sui pericoli dell’IA.

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Cosa è emerso dall’inchiesta su My Baby Bunny

Il punto centrale dell’indagine giornalistica riguarda la natura delle risposte fornite dal giocattolo. Secondo quanto segnalato, il pupazzo non si limita a chiacchiere innocue o filastrocche ma può spingersi su terreni decisamente scivolosi. Parliamo di argomenti legati alla sfera sessuale e a comportamenti autolesionistici, ovvero proprio le questioni che chi progetta un oggetto per l’infanzia dovrebbe tenere a distanza di sicurezza.

Il contrasto è evidente e fa riflettere chi osserva la vicenda. Da una parte c’è l’aspetto rassicurante di un peluche per bambini, morbido e tenero, costruito per trasmettere conforto. Dall’altra c’è un sistema di intelligenza artificiale che, una volta avviata la conversazione, sembra non riconoscere i limiti imposti dall’età del suo interlocutore. Ed è esattamente questa distanza tra ciò che il giocattolo promette e ciò che effettivamente dice ad aver messo in allarme chi ha condotto l’inchiesta.

Il problema non sta tanto nella singola frase sbagliata quanto nel fatto che un dispositivo destinato ai più piccoli possa arrivare a toccare certi argomenti. Un adulto riconosce subito quando un discorso prende una piega inopportuna. Un bambino invece tende a fidarsi del proprio compagno di giochi, soprattutto se quel compagno parla, risponde e sembra capirlo. Per questo le conversazioni registrate con My Baby Bunny hanno destato tanta preoccupazione.

Il giocattolo intelligente e l’avvertimento di Hinton

La tempistica ha fatto il resto. Il caso del coniglietto parlante è emerso mentre il dibattito sui rischi dell’IA era già acceso grazie alle parole del premio Nobel, e le due notizie hanno finito inevitabilmente per intrecciarsi. Da un lato l’allarme lanciato da una delle figure più autorevoli del settore, dall’altro un esempio molto concreto e quotidiano di come questa tecnologia possa sfuggire al controllo anche dentro un oggetto apparentemente innocuo.

Non si parla infatti di laboratori di ricerca o di sistemi complessi utilizzati da grandi aziende ma di un giocattolo che chiunque può trovare in rete e regalare a un figlio o a un nipote. È questo l’aspetto che rende il caso di My Baby Bunny così vicino alla vita di tutti i giorni. L’intelligenza artificiale entra nelle camerette senza fare rumore, nascosta dietro due orecchie lunghe e un musetto sorridente.

L’inchiesta della BBC ha acceso i riflettori proprio su questo passaggio delicato, documentando come un pupazzo progettato per l’infanzia possa produrre risposte su sesso e autolesionismo. Il peluche resta acquistabile online al prezzo di circa 85 euro.

Fonte: TecnoAndroid