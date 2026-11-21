Conquistare il Trofeo di Platino di GTA 6 su PlayStation 5 non sarà affatto una passeggiata, anche se più che di abilità servirà una buona dose di pazienza. Le prime stime indicano che la storia principale di Grand Theft Auto VI richiede tra le 60 e le 80 ore, mentre chi punta al bottino completo può arrivare a toccare quota 200 ore di gioco complessive. Si tratta di un impegno notevole che mette i cacciatori di trofei davanti a una vera e propria maratona, da affrontare con calma e senza troppa fretta.

L’aspetto più interessante è che l’ostacolo principale non sembra essere la difficoltà. Stando alle analisi circolate finora, l’impresa dipende soprattutto dalla quantità di tempo da investire e non da sfide particolarmente proibitive o riservate a pochi esperti. Il gioco sta arrivando a scaglioni nelle varie aree del mondo, con la critica che ha già cominciato a pubblicare recensioni e guide e con i giocatori della Nuova Zelanda già al lavoro sui primi obiettivi. Proprio per questo motivo i dettagli chiave sul percorso verso il completamento totale stanno emergendo uno dopo l’altro, offrendo un quadro piuttosto chiaro a chi vuole organizzarsi in anticipo.

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Niente trofei mancabili e una checklist per il 100%

Per chi preferisce godersi l’avventura senza tenere una guida aperta accanto allo schermo arrivano notizie decisamente incoraggianti. Nella lista non compaiono obiettivi legati a specifici livelli di difficoltà e non ci sono trofei mancabili, con la possibile eccezione di uno soltanto. Un sollievo non da poco per chi teme di dover ricominciare tutto da capo a causa di una semplice distrazione durante la campagna.

Come da tradizione per la saga, una volta chiusa la trama principale si può continuare a girare liberamente per Vice City e per l’intero mondo aperto, recuperando con calma le attività secondarie lasciate in sospeso. Terminare la storia sblocca anche una comoda checklist che raccoglie tutti i requisiti necessari per il completamento al 100%, così da avere sempre sotto controllo quello che manca ancora all’appello.

Non servirà nemmeno spuntare ogni singola missione secondaria o raccogliere ogni collezionabile già durante la prima partita. Bisognerà piuttosto raggiungere alcune soglie ben precise. Sul fronte dei veicoli occorre scansionarne 200 sui 277 modelli base presenti nel gioco. Per la fauna il traguardo è studiare 100 delle 255 specie animali disponibili. Quanto alle sfide, ne vanno portate a termine 70 su 80 complessive, divise tra poligono di tiro e gare.

Come sono suddivisi i 55 trofei di GTA 6

Nel complesso la lista dell’ultimo capitolo della serie mette in palio 55 trofei. In cima alla piramide c’è naturalmente il Platino, accompagnato da 2 trofei d’oro e 6 d’argento. La fetta più corposa è rappresentata dai bronzi, che sono ben 46 e costituiscono quindi la stragrande maggioranza degli obiettivi da sbloccare nel corso delle tante ore di gioco.

Una ripartizione del genere si sposa bene con quanto emerso sul tempo necessario per arrivare in fondo. Il percorso verso il Platino di GTA 6 passa infatti attraverso tanti traguardi da accumulare un po’ alla volta, tra esplorazione, attività secondarie e soglie da raggiungere nel vasto mondo di gioco.

Per mettersi alla prova bisognerà comunque attendere ancora un po’. Grand Theft Auto VI sarà disponibile a partire dal 19 novembre 2026 su PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Fonte: TecnoAndroid