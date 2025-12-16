MSC vieta gli occhiali smart negli spazi pubblici delle crociere

Preparare una valigia per una crociera è sempre un piccolo rito: si pensa agli outfit per la sera, alle scarpe comode per le escursioni, al costume giusto per le giornate in piscina. Quello che probabilmente pochi controllano è se gli oggetti tecnologici che portano con sé siano davvero ammessi a bordo. Eppure, se hai in programma una vacanza con MSC Crociere, questo dettaglio potrebbe fare la differenza tra una partenza serena e una sorpresa poco piacevole. La compagnia ha infatti deciso di vietare l’uso degli occhiali intelligenti in tutte le aree pubbliche delle navi, una scelta che arriva in un momento in cui i dispositivi indossabili stanno diventando sempre più comuni.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Privacy a bordo: addio agli occhiali intelligenti sulle navi MSC

Parliamo di occhiali come i Ray-Ban Meta e modelli simili, capaci di scattare foto, registrare video o audio con un gesto minimo, spesso quasi impercettibile per chi sta intorno. Ed è proprio questo il punto che ha spinto MSC a intervenire. In una nave da crociera, dove gli spazi sono condivisi e le persone cercano relax, privacy e leggerezza, l’idea di poter essere ripresi senza accorgersene non è esattamente rassicurante. Secondo la compagnia, l’esperienza a bordo dovrebbe essere vissuta senza quella sensazione di essere costantemente osservati, anche solo per sbaglio.

La nuova regola non è formulata come un semplice consiglio o una raccomandazione generica, ma come un vero e proprio divieto ufficiale inserito nella policy su bagagli e oggetti ammessi. Questo significa che indossare occhiali intelligenti in spazi come ristoranti, teatri, piscine, lounge o ponti esterni non è consentito. E non si tratta solo di parole scritte nero su bianco. MSC ha chiarito che, in caso di violazione, l’equipaggio può intervenire direttamente, arrivando anche alla confisca del dispositivo. Una posizione piuttosto netta, che fa capire quanto il tema della privacy venga preso sul serio.

La distinzione che fa MSC è interessante. Quando qualcuno usa lo smartphone per scattare una foto o registrare un video, il gesto è evidente: lo vedi, lo riconosci, puoi decidere se allontanarti o meno. Gli occhiali intelligenti, invece, assomigliano in tutto e per tutto a normali occhiali da sole o da vista. Anche la presenza di piccoli LED che segnalano l’attivazione della fotocamera non è sempre sufficiente, soprattutto in ambienti affollati o molto luminosi. Ed è proprio questa “invisibilità” a creare disagio.

MSC impone le nuove regole tech nei limiti del consentito

Va detto che, tecnicamente, non è vietato portare questi dispositivi a bordo. Il problema nasce nel momento in cui vengono utilizzati negli spazi comuni. L’unico luogo in cui il loro uso sembra tollerato è la cabina privata, dove non c’è il rischio di coinvolgere altre persone a loro insaputa. Nella pratica, però, il messaggio è abbastanza chiaro: se non vuoi problemi, forse è meglio lasciarli direttamente a casa.

Resta da capire se questa decisione farà scuola. Le crociere sono ambienti molto particolari, ma il tema del confine tra tecnologia e privacy riguarda un po’ tutti. MSC ha fatto la sua mossa, ora la palla passa alle altre compagnie e, in fondo, anche ai viaggiatori stessi. Perché la domanda di fondo è semplice: quanto siamo davvero a nostro agio con una tecnologia che può osservare senza farsi notare?