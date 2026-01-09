Motorola Signature, DXOMARK svela il potenziale delle fotocamere

Il Motorola Signature è appena stato presentato durante il CES 2026 e lo smartphone si configura come il flagship assoluto del brand. In particolare, l’azienda ha posto particolare attenzione sul comparto fotografico che utilizza soluzioni di altissimo livello.

Il sensore principale da 50 MP 1/1.28″ è affiancato da una lente ultra-wide da 50 MP 1/2.76″ e da un teleobiettivo da 50 MP 1/1.953″. Grazie a questa combinazione hardware, il Motorola Signature ha ben figurato nel test fotografico condotto da DXOMARK.

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La prova ha permesso di valutare le prestazioni in termini di qualità foto, video e zoom. Il team ha effettuato diverse prove testando le ottiche nello scattare ritratti, eseguire foto in esterna e negli interni, con condizioni di bassa luminosità e con zoom.

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Tra i punti di forza riscontrati dagli esperti di DXOMARK spicca certamene i valori di esposizione molto accurati e ampio intervallo dinamico tanto nelle foto quanto nei video. Anche il bilanciamento del bianco punta al neutro, restituendo colori naturali in ogni condizione.

I toni della pelle sono resi in maniera naturale nella modalità ritratto insieme ad una buona resa della profondità. Le condizioni di scarsa illuminazione non compromettono la qualità generale con bassi livelli di rumore. In generale, il Motorola Signature ottiene alti livelli di dettaglio nella maggior parte degli scatti.

Tuttavia, sono presenti alcune problematiche, tra cui leggere instabilità nell’esposizione video e del rumore nelle scene in contro-luce. I test hanno evidenziato anche una leggera perdita di dettaglio quando si raggiunge il massimo livello di zoom digitale prima che il sistema passi in automatico al teleobiettivo.

Considerando tutti gli aspetti analizzati, lo smartphone raggiunge 164 punti nel test DXOMARK che permettono al Motorola Signature di posizionarsi al sesto posto della classifica generale, a pari punti con Honor Magic8 Pro.