Motorola Razr 70 Ultra al minimo storico su Amazon a 899 euro

Motorola Razr 70 Ultra tocca su Amazon il suo minimo storico e scende a 899 euro contro i 1.499 euro del prezzo di listino. Lo smartphone pieghevole a conchiglia più ambizioso della gamma 2026 si presenta nella colorazione PANTONE Orient Blue con finitura in Alcantara e oggi costa decisamente meno di quanto ci si aspetterebbe da un flagship con Snapdragon 8 Elite e doppio display AMOLED.

Non capita spesso che un flip phone riesca a colpire tanto per il design quanto per il prezzo. Con il nuovo Razr succede su entrambi i fronti, e il taglio arriva a poca distanza dal debutto commerciale del telefono. Proprio per questo l’occasione merita uno sguardo più attento, soprattutto da parte di chi cercava un pieghevole compatto senza rinunciare alla potenza di un top di gamma.

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Razr 70 Ultra, potenza da flagship e due schermi AMOLED

Il cuore del dispositivo è il processore Snapdragon 8 Elite, affiancato da 16GB di RAM LPDDR5X e 512GB di memoria UFS 4.0. Una combinazione che assicura prestazioni da vero flagship, multitasking senza rallentamenti e una gestione fluida dell’intelligenza artificiale eseguita direttamente sul telefono.

L’elemento che più distingue Razr 70 Ultra resta però il doppio display AMOLED. Quello esterno misura 4 pollici, ha una frequenza di aggiornamento di 165Hz e raggiunge un picco di 3.000 nit di luminosità. È protetto da Gorilla Glass Ceramic e si può usare con pieno accesso alle funzioni senza dover aprire lo smartphone. All’interno trova posto invece un pannello Extreme AMOLED da 6,96 pollici con luminosità HDR fino a 5.000 nit, oltre un miliardo di colori a 10 bit e copertura del 100% dello spazio DCI P3. Entrambi gli schermi vantano la certificazione Pantone e il supporto al Dolby Vision.

Anche il comparto fotografico si difende bene. La tripla fotocamera da 50MP comprende un sensore principale LOFIC con stabilizzazione ottica e una gamma dinamica fino a 6 volte superiore, un ultra grandangolare che funziona anche da macro e una camera per i selfie sempre da 50MP. La batteria da 5.000 mAh sfrutta la tecnologia al silicio carbonio e promette oltre 36 ore di autonomia, con ricarica rapida TurboPower a 68W e ricarica wireless a 30W.

Sul piano software il telefono arriva con Android 16 e la garanzia di 3 anni di aggiornamenti principali e 5 anni di patch di sicurezza. Non mancano le funzioni Moto AI, pensate per i riassunti automatici, la generazione di immagini e una gestione più intelligente delle notifiche. Il design in Alcantara con telaio in alluminio e la certificazione IP48 completano un pacchetto premium sotto ogni aspetto.

Il prezzo su Amazon scende di quasi il 40%

Le cifre dell’offerta sono piuttosto chiare. Dal listino di 1.499 euro il pieghevole di Motorola passa oggi a 899 euro, con uno sconto che sfiora il 40% e un risparmio concreto di 600 euro. Si tratta del prezzo più basso mai registrato finora per questo modello, un’opportunità che difficilmente tornerà a breve considerando quanto sia recente la sua commercializzazione.

La promozione riguarda la configurazione da 16GB di RAM e 512GB di memoria nella colorazione PANTONE Orient Blue con finitura in Alcantara, venduta direttamente da Amazon. Vista la portata del ribasso e la categoria del prodotto, la disponibilità potrebbe esaurirsi in tempi rapidi.

Fonte: TecnoAndroid