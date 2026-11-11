Editing genetico e colesterolo: una dose sola, ma quali rischi?

Un solo trattamento di editing genetico capace di tenere a bada il colesterolo per decenni, mandando in pensione le pillole da prendere ogni giorno. La prospettiva è sempre meno fantascientifica e potrebbe un giorno riguardare anche malattie cardiache, obesità e diabete. C’è però un problema non da poco: modificare i geni in modo permanente comporta rischi che potrebbero manifestarsi solo dopo anni, e questo rende la sicurezza a lungo termine la vera sfida da affrontare.

La terapia genica viene già usata contro alcune patologie gravi. Può introdurre copie funzionanti di un gene, spegnere un’attività genetica dannosa oppure intervenire direttamente sul DNA. Esistono oltre 6.000 disturbi genetici rari conosciuti, anche se solo una piccola parte ha bersagli trattabili. Successi importanti sono già arrivati contro l’atrofia muscolare spinale e l’anemia falciforme. Ora la ricerca guarda a problemi molto più diffusi, e qui nasce la domanda di fondo: il fatto che si possa cambiare per sempre l’attività genetica di una persona significa davvero che sia giusto farlo?

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Perché una dose unica non equivale a una cura per sempre

A porre la questione sono due cardiologi del Frankel Cardiovascular Center della University of Michigan Health, Eric D. Smith e Venkatesh L. Murthy, in un articolo di prospettiva pubblicato su JAMA Internal Medicine. Il punto di partenza è la differenza rispetto ai farmaci tradizionali, che funzionano finché il paziente continua ad assumerli. Le terapie genomiche agiscono invece sul materiale genetico stesso, e per questo possono essere pensate come trattamenti da somministrare una volta e basta.

Ricevere la cura una sola volta, però, non garantisce che l’effetto duri per tutta la vita. Smith spiega che molte di queste terapie sfruttano virus modificati per trasportare le istruzioni genetiche dentro le cellule. Il sistema immunitario può riconoscerli e sviluppare una risposta, così ripetere lo stesso trattamento diventa difficile o addirittura impossibile, anche quando i benefici iniziano a svanire. Va detto che gli interventi attuali riguardano le cellule somatiche e non quelle riproduttive, quindi le modifiche non vengono trasmesse alle generazioni successive.

Per chi convive con malattie rare e devastanti il bilancio tra vantaggi e pericoli pende spesso a favore della terapia. Con colesterolo alto, diabete o problemi cardiaci il quadro cambia parecchio, perché esistono già cure consolidate che si possono regolare o sospendere se compaiono effetti collaterali fastidiosi. Murthy sottolinea anche un aspetto numerico: una complicanza rarissima, se il trattamento arriva a milioni di persone, può comunque colpire moltissimi pazienti.

Cinque domande e un sistema di controllo che duri anni

Per capire quando ha senso ricorrere a queste tecniche, i due ricercatori propongono di valutare cinque fattori. La gravità della malattia e il beneficio atteso, l’esistenza di terapie efficaci e modificabili, l’idoneità del tessuto bersaglio a un intervento duraturo, i rischi legati alla somministrazione e infine la possibilità di un monitoraggio affidabile nel corso degli anni. Proprio quest’ultimo punto appare il più complicato, dato che gli studi clinici coinvolgono gruppi piccoli seguiti per periodi limitati e possono non intercettare problemi molto rari o lenti a comparire.

Secondo Smith il controllo nel tempo non può essere un ripensamento ma deve far parte integrante dell’introduzione di queste terapie. I registri dei pazienti hanno già dimostrato quanto sia prezioso un follow up esteso, ma per trattamenti destinati a milioni di persone servono sistemi indipendenti, standardizzati e su scala molto più ampia. Murthy aggiunge che saper modificare un bersaglio genetico non rende automaticamente quella scelta la migliore. In certi casi il confine tra un trattamento efficace e uno dannoso è sottilissimo, e i farmaci classici permettono di correggere il tiro. Gli scienziati potrebbero un giorno sviluppare terapie con interruttori biologici di spegnimento, ma finché non funzioneranno in modo affidabile la reversibilità resta un vantaggio della medicina tradizionale.

Il nodo dei costi e la sfida del colesterolo LDL

Poi c’è il prezzo. Alcune terapie geniche attuali hanno un listino superiore a 900.000 euro circa per singolo paziente, e diverse costano molto di più. Cifre simili possono avere una giustificazione per malattie rare e mortali, ma applicate a patologie che colpiscono milioni di persone metterebbero sotto enorme pressione i sistemi sanitari. Smith e Murthy chiedono quindi che accessibilità e sostenibilità entrino nel dibattito fin dall’inizio, per evitare che un trattamento efficace finisca per aggravare le disuguaglianze esistenti.

Nonostante tutto, l’idea di prevenire malattie comuni con un singolo intervento si fa sempre più concreta. Sono già in corso studi preliminari per verificare se un’unica dose possa ridurre in modo duraturo il colesterolo LDL, quello comunemente definito cattivo. Questo tipo di colesterolo favorisce l’accumulo di depositi di grasso all’interno delle arterie, aumentando il rischio di infarti e di altri problemi cardiovascolari.

Fonte: TecnoAndroid