Tesla Cybertruck, cambiare le gomme può costare oltre 1.700 euro

Sostituire gli pneumatici del Tesla Cybertruck costa parecchio, e chi possiede il pickup elettrico americano se ne accorge presto. Montare quattro gomme nuove può richiedere una spesa superiore ai 1.700 euro circa, e la cifra cresce ancora quando si scelgono configurazioni particolarmente ricercate. Insomma, il design futuristico non è l’unico tratto fuori dal comune di questo mezzo, perché anche la manutenzione può riservare più di una sorpresa al momento del cambio gomme.

Tutto dipende prima di tutto dalla misura e dalla tipologia scelta. La versione con cerchi da 18 pollici monta Goodyear Wrangler Territory HT nella misura 285/70R18, e un set completo parte da circa 1.270 euro. Con i cerchi da 20 pollici le opzioni si allargano agli Pirelli Scorpion ATR per tutte le stagioni e ai più specialistici Goodyear Wrangler Territory R/T. Proprio questi ultimi, dotati di una struttura specifica, possono arrivare a circa 1.820 euro per quattro pneumatici se acquistati direttamente tramite Tesla.

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Aftermarket e pacchetti completi, quanto si può spendere

Il catalogo ufficiale della Casa americana non è l’unica strada percorribile. Sul mercato aftermarket si trovano gomme compatibili con il Cybertruck a partire da circa 860 euro per un treno completo, come nel caso degli Advanta ATX da 20 pollici. Il conto però può lievitare in fretta, visto che per un set di Goodyear Wrangler Territory R/T si arriva a circa 1.850 euro.

Anche gli specialisti di Unplugged Performance offrono diverse soluzioni. I prezzi partono da circa 1.490 euro per quattro BFGoodrich All Terrain T/A KO3 da 18 pollici e salgono fino a circa 2.720 euro per i Nitto Recon Grappler da 24 pollici. Ancora più impegnativi sono i pacchetti cerchi e pneumatici, che possono superare i 9.500 euro. A parte, Tesla propone un kit con cerchi Core da 20 pollici abbinati a gomme invernali Pirelli a circa 3.140 euro, ai quali vanno aggiunti circa 275 euro per i copricerchi.

Peso, coppia e usura: il vero nodo del Cybertruck

La questione non si ferma al prezzo d’acquisto. Il Tesla Cybertruck è un pickup decisamente pesante e può contare su una coppia motrice elevata, disponibile fin dal primo istante grazie alla propulsione elettrica. Una combinazione che sottopone le gomme a uno stress notevole, soprattutto con accelerazioni frequenti, traino e uscite in fuoristrada.

Alcuni proprietari hanno segnalato una durata degli pneumatici inferiore alle 7.000 miglia, cioè circa 11.300 chilometri. Va precisato che si tratta di testimonianze individuali e non di un intervallo di sostituzione indicato ufficialmente, ma il dato offre comunque un’idea di quanto le coperture possano consumarsi in fretta su un veicolo del genere.

Il confronto con i pickup tradizionali rende la differenza ancora più evidente. Per modelli come Ford F150, Chevrolet Silverado, Ram 1500 e Toyota Tundra esistono set di gomme con prezzi sensibilmente più bassi, spesso compresi tra circa 410 e 600 euro nelle configurazioni prese in esame. Il Rivian R1T, altro pickup elettrico di grandi dimensioni, presenta invece costi più vicini a quelli del modello Tesla. Per chi sceglie il Cybertruck, quindi, accanto al prezzo di listino entra in gioco anche la sostituzione periodica degli pneumatici, una voce tutt’altro che marginale nel bilancio di gestione.

Fonte: TecnoAndroid