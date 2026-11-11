iPad Air OLED: chip M5, IP67 e le 10 novità attese nel 2027

Il prossimo iPad Air dovrebbe arrivare con un display OLED, anche se la frequenza di aggiornamento resterebbe ferma a 60Hz. L’indiscrezione è riemersa nelle ultime ore, e non è la prima volta che se ne sente parlare. Ma lo schermo è solo una parte della storia, perché il nuovo iPad mini presentato il mese scorso sembra aver già mostrato in anteprima buona parte degli aggiornamenti destinati al tablet di fascia intermedia di Apple, atteso nella prima metà del 2027.

Mettendo in fila le voci circolate finora, le novità probabili sono dieci. Toccano un po’ tutto, dal pannello al processore, passando per il design, la connettività e perfino la ricarica.

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Schermo OLED, cornici ridotte e audio che esce dal vetro

Il salto più evidente riguarda appunto il pannello. Con il passaggio all’OLED i colori diventerebbero più vividi e il rapporto di contrasto sensibilmente più alto rispetto alla tecnologia usata oggi. Sul fronte della fluidità invece non ci si aspettano cambiamenti, visto che il refresh rate dovrebbe rimanere a 60Hz e quindi lontano dai valori dei modelli Pro.

Attorno allo schermo le cornici dovrebbero assottigliarsi, regalando un frontale più pulito. Tra le opzioni comparirebbe anche la finitura nanotexture, pensata per limitare i riflessi quando si lavora sotto una luce intensa o all’aperto. Curiosa poi la questione dell’Acoustic Display, una soluzione in cui sono le vibrazioni dello schermo stesso a produrre il suono. Niente più fori per gli altoparlanti, almeno secondo le indiscrezioni.

Chip M5, corpo più snello e protezione IP67

Sotto la scocca il nuovo iPad Air dovrebbe montare il chip M5, capace di prestazioni fino al 20% superiori rispetto al chip M4 del modello attualmente in commercio. Un passo avanti concreto, non uno stravolgimento, ma comunque in linea con quello che ci si aspetta da un aggiornamento generazionale.

Anche il design cambierebbe in modo percepibile. Il tablet risulterebbe circa il 15% più sottile e circa il 15% più leggero rispetto alla versione di oggi, un dettaglio che chi lo usa a lungo in mano tende ad apprezzare parecchio. A questo si aggiungerebbe la certificazione IP67 per la resistenza ad acqua e polvere, una garanzia in più per chi porta il dispositivo ovunque.

Modem C2, flash migliorato e ricarica rapida

Le versioni con connettività cellulare dovrebbero adottare il modem C2 sviluppato da Apple, che prometterebbe upload decisamente più veloci rispetto al precedente C1X. Per chi invia spesso file pesanti in mobilità la differenza potrebbe farsi sentire.

Il comparto fotografico guadagnerebbe invece il flash True Tone adattivo, utile sia per migliorare le foto sia per la scansione dei documenti, che su un tablet resta uno degli usi più frequenti della fotocamera. Infine arriverebbe il supporto alla ricarica rapida, con la possibilità di raggiungere il 50% di batteria in 30 minuti utilizzando un alimentatore da almeno 35W.

Sulle tempistiche precise non circolano ancora indiscrezioni affidabili. L’ipotesi più ragionevole indica comunque un annuncio del nuovo iPad Air tra marzo e aprile del 2027.

Fonte: TecnoAndroid