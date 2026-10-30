Motorola Razr 60 Ultra scende a 729 euro su Amazon

Chi sta valutando uno smartphone pieghevole con un’identità forte trova in questi giorni su Amazon un’offerta piuttosto interessante. Motorola Razr 60 Ultra è infatti disponibile a 729 euro invece degli 849 euro di listino, con un taglio che rende decisamente più accessibile uno dei modelli a conchiglia più riconoscibili del momento. Uno sconto che si fa notare soprattutto per la fascia in cui si colloca questo dispositivo.

Il prezzo pieno non compare direttamente sulla pagina di Amazon, ma basta dare un’occhiata allo store ufficiale di Motorola per ritrovare proprio la cifra di 849 euro. Il risparmio supera quindi i 108 euro sul totale, e non è l’unico vantaggio. Chi preferisce non sborsare tutto in un colpo può scegliere il pagamento in rate a tasso zero con Cofidis, selezionando l’apposita opzione direttamente in pagina al momento dell’acquisto.

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Un pieghevole sottile che sparisce in tasca

Il primo aspetto che colpisce di Motorola Razr 60 Ultra è il design. Il profilo sottile e il display pieghevole permettono di adattarlo a situazioni molto diverse, e una volta chiuso si infila in tasca senza quasi accorgersene. Sulla bilancia si ferma a 199 grammi, un valore che contribuisce non poco alla sensazione di leggerezza nell’uso quotidiano. C’è poi la certificazione IP48, che garantisce resistenza all’acqua e alla polvere, un dettaglio tutt’altro che scontato su un dispositivo con una cerniera.

Sul fronte degli schermi la configurazione è doppia. Quello esterno misura 4 pollici, abbastanza per gestire notifiche e operazioni rapide senza dover aprire il telefono, mentre quello interno arriva a 7 pollici. Entrambi adottano la tecnologia pOLED e condividono una frequenza di aggiornamento che può spingersi fino a 165 Hz, con una fluidità che si percepisce già nello scorrimento dei menu.

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Snapdragon 8 Elite, tanta memoria e tre fotocamere da 50 MP

Dentro la scocca lavora lo Snapdragon 8 Elite, un processore di fascia alta affiancato da 16 GB di RAM. A questo si aggiungono 512 GB di spazio di archiviazione, una dotazione che permette di installare app, salvare foto e video senza dover fare continuamente pulizia. Insomma, nessun compromesso evidente sul piano delle prestazioni per questo smartphone pieghevole.

La batteria da 4.700 mAh accompagna senza troppi problemi fino a sera, e quando serve ricaricarla le strade sono due. Si può contare sulla ricarica cablata da 68 W oppure su quella wireless da 30 W, comoda per chi ha già una base di ricarica sulla scrivania o sul comodino.

Anche il comparto fotografico punta in alto. Sul retro trovano posto un sensore principale da 50 MP e un ultra grandangolare con la stessa risoluzione, mentre la fotocamera anteriore per selfie e videochiamate si attesta anch’essa sui 50 MP. Una scelta che uniforma la qualità degli scatti tra i diversi obiettivi.

Queste sono solo alcune delle caratteristiche che rendono Motorola Razr 60 Ultra un modello interessante, oggi proposto a 729 euro anziché 849 euro. Per quanto riguarda la consegna, gli abbonati ad Amazon Prime ricevono il telefono a casa in pochi giorni senza costi aggiuntivi. Va ricordato infine che le offerte possono subire variazioni di prezzo nel corso del tempo.

Fonte: TecnoAndroid