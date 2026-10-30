OnePlus Ace 7 e Ace 7 Pro ufficiali con batteria da 9000 mAh

OnePlus ha presentato ufficialmente in Cina, nella giornata del 29 ottobre, i nuovi OnePlus Ace 7 e OnePlus Ace 7 Pro. Si tratta di due smartphone Android ad alte prestazioni pensati soprattutto per il gaming, accomunati da una batteria da ben 9000 mAh. Il marchio ha lasciato il mercato europeo e quindi nessuno dei due modelli arriverà per vie ufficiali in Italia, ma la scheda tecnica merita comunque uno sguardo attento.

Dopo giorni di indiscrezioni la coppia si mostra con specifiche di fascia alta e parecchi tratti in comune. Il display è identico su entrambi. Parliamo di un pannello AMOLED da 6,78 pollici con risoluzione 2772 x 1272, refresh rate variabile da 1 a 165 Hz che sale a 185 Hz nei giochi supportati, 1,07 miliardi di colori, luminosità di picco di 2000 nit e PWM Dimming fino a 3840 Hz. La vera differenza sta nel processore, firmato in tutti e due i casi da Qualcomm. Ace 7 Pro sfrutta lo Snapdragon 8 Elite Gen 5 a 3 nm mentre Ace 7 si “accontenta” dello Snapdragon 8 Elite Gen 5 V Series. Ad affiancarli ci sono 12 o 16 GB di RAM LPDDR5X, con memoria UFS 4.1 da 256 o 512 GB sul modello base e fino a 1 TB soltanto sulla variante Pro.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Fotocamere, raffreddamento e chip dedicati al gioco

Anche il comparto fotografico separa i due telefoni. Davanti c’è per entrambi una fotocamera da 16 MP con apertura f/2.4, inserita in un foro nello schermo. Sul retro trova posto un sensore principale da 200 MP con apertura f/1.8, autofocus e stabilizzazione ottica. Solo Ace 7 Pro però può contare su un teleobiettivo periscopico da 50 MP con OIS e zoom ottico 3,5x, mentre il fratello più economico ripiega su un ultra grandangolare da 8 MP con campo visivo di 112°.

Credits: TecnoAndroid

Per tenere a bada il calore durante le sessioni più lunghe OnePlus ha introdotto il sistema di raffreddamento Ice River a doppio canale. Secondo i dati diffusi dal produttore questa soluzione riesce a ridurre le temperature massime del SoC fino a 10 °C nel corso di un’ora di gioco continuativo. Non mancano poi componenti specifici pensati per chi gioca, come il chip touch T3 che migliora la latenza, il giroscopio a 800 Hz per una maggiore precisione, il chip di rete G3 per abbassare il ping e il chip display P4 dedicato all’efficienza energetica del pannello. Completano il quadro i doppi altoparlanti stereo simmetrici e un motore di vibrazione lineare sull’asse X.

Sul fronte della connettività le differenze sono nulle. Entrambi offrono 5G dual SIM, VoLTE, WiFi 7, Bluetooth 5.4, GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NFC e porta USB Type C. La batteria da 9000 mAh supporta la ricarica rapida cablata SuperVOOC da 100 W. I due modelli vantano inoltre le certificazioni IP66, IP68, IP69 e IP69K, una scocca che unisce vetro e alluminio e la ColorOS 17 basata su Android 17, visto l’abbandono di OxygenOS. Le dimensioni sono di 162,3 x 77,37 x 8,5/8,59 mm, con un peso compreso tra 217 e 225 grammi per la versione Pro e tra 217 e 223 grammi per quella standard.

Prezzi e disponibilità di OnePlus Ace 7 e Ace 7 Pro

Credits: TecnoAndroid

Le colorazioni disponibili sono tre. Accanto alle classiche White e Black c’è una variante più originale con texture particolari, azzurra per Ace 7 Pro e a gradiente per Ace 7. Gli smartphone sono già in vendita in Cina e questi sono i prezzi consigliati nel Paese, al netto delle offerte di lancio.

OnePlus Ace 7 parte da 4399 yuan (circa 592 euro) nella configurazione 12/256 GB, passa a 4899 yuan (circa 660 euro) con 16/256 GB e a 5199 yuan (circa 700 euro) con 12/512 GB, per arrivare infine a 5699 yuan (circa 767 euro) nella versione 16/512 GB.

Per OnePlus Ace 7 Pro si parte invece da 4799 yuan (circa 646 euro) per il taglio 12/256 GB. Seguono il 16/256 GB a 5299 yuan (circa 713 euro), il 12/512 GB a 5599 yuan (circa 754 euro) e il 16/512 GB a 5999 yuan (circa 808 euro). In cima al listino si trova la configurazione da 16 GB e 1 TB a 7299 yuan, circa 983 euro. Dato che OnePlus ha abbandonato il mercato europeo, nessuno dei due modelli sarà acquistabile in Italia attraverso canali ufficiali.

Fonte: TecnoAndroid