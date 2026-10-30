Assassin’s Creed Hexe: novità nel 2027 e nessun nuovo remake

Ubisoft ha diffuso un aggiornamento piuttosto corposo sul futuro di Assassin’s Creed, facendo il punto sullo stato dei vari progetti che ruotano attorno alla saga. Le notizie riguardano tre fronti ben distinti: l’avanzamento dei lavori su Codename Hexe, la conferma che al momento non ci sono altri remake in sviluppo attivo e l’arrivo, atteso da parecchio tempo, della modalità New Game+ in Assassin’s Creed Valhalla. Un quadro abbastanza completo che permette di capire meglio dove si stia muovendo la serie in questa fase.

Codename Hexe va avanti, ma le prossime novità arriveranno nel 2027

Il capitolo che incuriosisce di più è senza dubbio Codename Hexe. Secondo l’editore lo sviluppo sta procedendo con progressi costanti, anche se il lavoro ancora da fare non manca. Nessun annuncio clamoroso quindi, piuttosto una conferma che il progetto è vivo e prosegue secondo i piani. Ubisoft ha anche ribadito un concetto già emerso in passato, cioè che il gioco proporrà un’esperienza di Assassin’s Creed decisamente più cupa rispetto a quanto visto finora. Il team, stando a quanto comunicato, resta concentrato sul portare a termine la visione particolare che caratterizza questo titolo.

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Chi sperava di vedere qualcosa di concreto a breve dovrà però armarsi di pazienza. Il prossimo aggiornamento sostanzioso su Hexe è infatti previsto per il 2027. Su questo punto conviene essere precisi, perché è facile fare confusione. Quello indicato da Ubisoft è il periodo in cui arriveranno nuove informazioni sul progetto e non una finestra di uscita del gioco. Sono due cose diverse e la compagnia non ha fornito alcuna data di lancio ufficiale. Detto questo, alcune indiscrezioni circolate di recente vanno proprio in quella direzione e suggeriscono che il titolo possa effettivamente debuttare nel 2027, sempre che non intervengano rinvii. Si tratta però di voci non confermate, da prendere con la dovuta cautela finché l’editore non comunicherà qualcosa di ufficiale.

Niente nuovi remake in lavorazione e New Game+ per Valhalla

L’altro passaggio rilevante dell’aggiornamento riguarda i remake. Ubisoft ha fatto sapere che al momento non ci sono altri rifacimenti di Assassin’s Creed in sviluppo attivo. Una precisazione che chiarisce le priorità attuali dell’azienda e che sposta l’attenzione sui progetti nuovi e sul supporto ai titoli già disponibili. La formulazione scelta parla espressamente di sviluppo attivo, ed è su questo dettaglio che si basa la comunicazione ufficiale.

Buone notizie invece per chi continua a giocare ad Assassin’s Creed Valhalla. Il capitolo ambientato tra i vichinghi riceverà finalmente la modalità New Game+, una funzione che la community attendeva da tempo. Si tratta dell’opzione che consente di ricominciare l’avventura da capo, una possibilità molto apprezzata soprattutto da chi ha già completato la storia principale e vuole tornare a esplorare il mondo di gioco con un approccio diverso. L’arrivo di questa modalità rientra nello stesso pacchetto di annunci con cui Ubisoft ha voluto aggiornare i fan sullo stato complessivo della saga, dalla lavorazione di Hexe fino al supporto per Valhalla.

Fonte: TecnoAndroid