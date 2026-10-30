Acer Predator Atlas 8: data di uscita e preordini già esauriti

Acer ha finalmente svelato prezzo e data di uscita di Predator Atlas 8, la sua console portatile pensata per sfidare direttamente Steam Deck sul terreno del gaming in mobilità. Il dispositivo arriverà nei negozi il 1 novembre e sarà venduto in esclusiva da Best Buy a EUR 1.162, una cifra che al cambio corrisponde a circa 1.100 euro. Non proprio un acquisto d’impulso, insomma. Eppure il pubblico sembra aver risposto con un certo entusiasmo, visto che la prima tornata di preordini è andata esaurita ancora prima che il prodotto raggiungesse gli scaffali.

Negli ultimi anni le handheld da gioco sono cresciute parecchio, sia in potenza sia in popolarità. Modelli come Steam Deck e ASUS ROG Ally hanno dimostrato che è possibile portarsi dietro la propria libreria di giochi per PC praticamente ovunque, senza dover rinunciare a titoli impegnativi. Era quasi inevitabile che altri produttori volessero ritagliarsi uno spazio in questo settore, e Acer ha deciso di farlo puntando in alto, almeno per quanto riguarda il listino.

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Cosa offre Predator Atlas 8

Il cuore della nuova portatile è il processore Intel Arc G3 Extreme, una scelta che distingue Predator Atlas 8 da buona parte della concorrenza. Accanto al chip troviamo uno schermo da 8 pollici con frequenza di aggiornamento a 120Hz e supporto al VRR, la tecnologia che adatta dinamicamente il refresh del pannello per rendere le immagini più fluide durante le sessioni di gioco. Si tratta di un display generoso nelle dimensioni, che punta chiaramente a offrire un’esperienza visiva vicina a quella di un monitor tradizionale.

Sul fronte dell’autonomia Acer ha inserito una batteria da 80Wh, una capacità importante per un dispositivo che deve gestire giochi pesanti lontano dalla presa di corrente. A completare il quadro c’è Windows 11, il che significa accesso diretto ai principali negozi digitali e alle piattaforme già usate su PC. In pratica la macchina si comporta come un computer da gioco in formato tascabile, con tutta la flessibilità che ne deriva ma anche con la necessità di convivere con un sistema operativo nato per mouse e tastiera. Il dispositivo non è del tutto una sorpresa. Acer lo aveva infatti presentato per la prima volta durante il Computex 2026, mostrando al pubblico le caratteristiche principali ma lasciando in sospeso proprio il dettaglio più atteso, cioè quanto sarebbe costato. Adesso quel tassello è stato aggiunto.

Prezzo alto ma preordini esauriti

I EUR 1.162 richiesti per Predator Atlas 8 rappresentano una somma decisamente elevata per una console portatile, e collocano il prodotto in una fascia ben diversa rispetto ai rivali più diffusi. Un prezzo del genere potrebbe far riflettere più di qualche appassionato prima di procedere con l’acquisto. Nonostante questo la domanda non si è fatta attendere, e secondo quanto comunicato dall’azienda il primo lotto di preordini è stato venduto completamente la settimana scorsa.

Chi non è riuscito ad accaparrarsi un esemplare avrà comunque una seconda occasione. Gli ordini online riapriranno infatti il 1 novembre, lo stesso giorno in cui la handheld di Acer farà il suo debutto nei punti vendita fisici di Best Buy, unico rivenditore autorizzato a proporla.

Fonte: TecnoAndroid