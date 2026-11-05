Motorola Moto One con Snapdragon 8 Gen 5 spunta su Geekbench

Motorola starebbe lavorando a un nuovo modello della serie Motorola Moto One, una famiglia di smartphone che sembrava ormai uscita dai radar. L’indizio arriva dal database del Wireless Power Consortium, conosciuto anche come WPC, dove è spuntato un dispositivo ancora senza volto ufficiale che però porta con sé parecchi elementi interessanti. E non si tratta dell’unica apparizione, visto che lo stesso terminale è passato anche da altre piattaforme di test.

Il telefono è identificato dalla sigla XT2771, nella versione contrassegnata dal suffisso 1, e tra le caratteristiche certificate spicca il supporto alla ricarica wireless a 15 W. Non è tutto. Nella scheda pubblicata nel database compare pure un’immagine che dovrebbe mostrare il design del dispositivo, un dettaglio non da poco per chi cerca di farsi un’idea concreta di come sarà fatto il prossimo modello della casa.

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Le specifiche emerse dai test su Geekbench

Credits: TecnoAndroid

Il dispositivo con sigla XT2771 è stato avvistato anche su Geekbench, il noto benchmark che permette di misurare le prestazioni di smartphone e computer. Proprio da qui emergono le informazioni più succose sul cuore tecnico del nuovo Motorola Moto One. A muovere il tutto ci sarebbe un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, affiancato da 12 GB di RAM e dal sistema operativo Android 16.

Le comparse sulla piattaforma di test sono state quattro, distribuite tra agosto e settembre 2026. Nel corso di queste prove lo smartphone ha ottenuto come risultati migliori 2.109 punti nel test in single core e 8.586 punti in quello multi core. Numeri che collocano il terminale in una fascia di prestazioni piuttosto elevata e che lasciano intuire una certa ambizione da parte del produttore.

Un nome che stona con il processore

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Ed è proprio qui che la faccenda si fa curiosa. La serie Moto One era stata lanciata da Motorola nel 2018 come proposta per la fascia medio alta del mercato, cioè per chi voleva un buon compromesso tra prezzo e qualità senza puntare al top assoluto. Il chip Snapdragon 8 Gen 5, invece, appartiene a un’altra categoria e offre una potenza decisamente superiore rispetto a quanto ci si aspetterebbe da una linea con quella storia alle spalle.

Proprio questa contraddizione ha fatto nascere qualche dubbio sul nome. Una delle ipotesi più accreditate è che la dicitura Moto One sia soltanto un nome provvisorio, usato in fase di sviluppo e destinato a cambiare al momento della commercializzazione. Uno scenario plausibile, considerando quanto spesso le aziende ricorrano a denominazioni temporanee nelle fasi che precedono il debutto di un prodotto.

Per ora mancano dettagli sulle altre caratteristiche principali del nuovo smartphone di Motorola, dal display alla fotocamera fino alla batteria. Altrettanto incerta rimane la fascia di prezzo in cui il dispositivo andrà a posizionarsi, un aspetto tutt’altro che secondario vista la distanza tra l’eredità della serie Moto One e la potenza del processore montato a bordo.

Fonte: TecnoAndroid