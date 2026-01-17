Motorola Moto G86: il prezzo è GIUSTO su Amazon con lo sconto del 48%

Uno dei migliori smartphone della fascia medio-bassa è oggi disponibile a un prezzo super scontato su Amazon, stiamo parlando di Motorola Moto G86, dispositivo che vuole racchiudere al proprio interno il meglio del meglio, mettendo a disposizione del consumatore specifiche tecniche di alto livello, ma con il minimo sforzo economico.

Disponibile sul mercato dal secondo trimestre del 2025, il prodotto in questione presenta il classico form factor che caratterizza i modelli di casa Motorola, più stretto ed allungato, condito con una back cover chiaramente iconica e unica nel suo genere (molto belle le finiture opache o in “pelle”). Il display è da 6,67 pollici di diagonale, nonostante la bassa fascia di prezzo è un P-OLED che può raggiungere una risoluzione massima di 1220 x 2712 pixel, sempre con densità di 446 ppi, refresh rate a 120 Hz e anche 16 milioni di colori (con protezione Gorilla Glass 7i).

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Il processore abbraccia perfettamente la fascia intermedia, essendo un MediaTek Dimensity 7300, octa-core con frequenza di clock a 2,5GHz, sempre con alle spalle la fida GPU Mali-G615 MC2, con 8GB di RAM e nel nostro caso 256GB di memoria interna (espandibili con microSDXC).

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Motorola Moto G86: uno sconto del 48% per tutti

La spesa per l’acquisto di questo smartphone è davvero ridotta, almeno in confronto agli standard a cui siamo solitamente abituati, poiché si parte da un listino di 349 euro, e proprio con lo sconto applicato in modo completamente automatico da Amazon (del 48%), si arriva a dover sostenere il pagamento finale di soli 180 euro. Premete questo link per ordinarlo subito.

Dello stesso dispositivo esistono colorazioni differenti, con altrettanti prezzi, al link che trovate qui sopra potrete spaziare tra i modelli disponibile e scegliere quello più adatto alle vostre esigenze o gusti personali.