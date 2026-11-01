Lamborghini Temerario Tettonero: cinque tinte con tetto nero

Lamborghini ha presentato la Temerario Tettonero, una nuova edizione speciale della sua supersportiva costruita attorno a un’idea molto netta, quella del design bicolore. Il progetto porta la firma del Lamborghini Centro Stile, il reparto di design della Casa del Toro, che stavolta ha scelto di lavorare quasi esclusivamente sui contrasti cromatici. Niente stravolgimenti nelle forme o nella meccanica, quindi, ma un gioco di colori pensato per far emergere ogni linea della carrozzeria.

Lo schema non nasce dal nulla. Prende spunto dall’approccio della Capsule Collection, presentato per la prima volta con Urus SE durante la Milan Design Week 2026, e lo trasferisce sulla sportiva con motore centrale. L’obiettivo resta lo stesso, cioè usare tinte accostate in modo mirato per sottolineare i volumi della vettura e dare a questa serie speciale un’identità visiva immediatamente riconoscibile anche a colpo d’occhio.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Cinque tinte vivaci abbinate al Nero Noctis

Per l’esterno la Temerario Tettonero si può ordinare in cinque verniciature differenti, tutte piuttosto accese. Si va dal Giallo Inti all’Arancio Xanto, passando per il Blu Cepheus e il Verde Scandal fino ad arrivare al Viola Pasifae. Ognuna di queste tonalità viene abbinata di serie a elementi in Nero Noctis, una tinta scura che si allunga sul cofano anteriore e sul tetto. È proprio da qui che deriva il nome dell’edizione, e il risultato è una sorta di fascia nera che attraversa la parte alta della vettura staccandosi in modo deciso dal colore principale.

Il lavoro sul bicolore però non si ferma a cofano e padiglione. A richiesta si possono aggiungere accenti cromatici sui paraurti e sullo splitter anteriore, mentre il diffusore posteriore, il logo del marchio e alcuni componenti nella zona della copertura del motore riprendono anch’essi lo stesso tema a due tinte. Altri dettagli seguono invece una strada diversa e vengono realizzati in nero lucido. Parliamo delle minigonne anteriori e posteriori, delle calotte degli specchietti esterni e dei cerchi in lega, che contribuiscono a rendere ancora più marcato il contrasto con la vernice scelta.

Anche l’abitacolo segue la stessa linea

Una volta aperte le portiere il filo conduttore non cambia. Sedili e rivestimenti sono in pelle Nero Ade e mostrano una trapuntatura con motivo esagonale. Le cuciture a contrasto grigie fanno parte della dotazione standard, ma chi preferisce un legame più stretto con l’esterno può optare per cuciture nella stessa tonalità della carrozzeria. Un dettaglio piccolo che però cambia parecchio la percezione dell’interno.

Sui poggiatesta compare il logo del costruttore ricamato, mentre i pannelli delle porte ospitano scritte dedicate a questa versione. Sulla parete posteriore dell’abitacolo trova posto un ricamo bicolore che riproduce la silhouette posteriore della vettura. Per distinguere questa serie limitata c’è poi una targhetta numerata in carbonio opaco, montata sul lato del conducente.

Sotto la carrozzeria nulla cambia

La base tecnica della Lamborghini Temerario resta esattamente quella già conosciuta. A spingerla c’è un nuovo motore V8 biturbo da 4,0 litri affiancato da tre motori elettrici, una configurazione ibrida che porta la potenza complessiva del sistema a 920 CV. Il propulsore termico, dal canto suo, è in grado di salire fino a 10.000 giri al minuto.

Fonte: TecnoAndroid