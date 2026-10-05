Motorola Edge 60 Fusion riceve Android 17: si parte dall’India

Buone notizie per chi possiede un Motorola Edge 60 Fusion, perché l’aggiornamento ad Android 17 ha già cominciato a raggiungere i primi dispositivi. Per ora la distribuzione riguarda l’India, ma le informazioni emerse sono abbastanza precise da offrire un quadro chiaro anche a chi usa lo smartphone in Europa e attende il proprio turno. A segnalare l’arrivo del pacchetto sono stati diversi utenti su Reddit, che hanno condiviso i dettagli principali dell’installazione e qualche indicazione su cosa aspettarsi una volta completata la procedura.

La cosa interessante è che non si tratta di voci o di anticipazioni generiche. Il rilascio è concreto e sta già arrivando sui telefoni di chi vive nel mercato indiano, un passaggio che di solito precede l’estensione ad altre aree geografiche. Motorola Edge 60 Fusion entra così nella lista dei modelli che stanno ricevendo la nuova versione del sistema operativo di Google.

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Un pacchetto corposo da scaricare con calma

L’update viene distribuito tramite OTA, vale a dire direttamente sullo smartphone senza la necessità di collegarlo a un computer. Basta ricevere la notifica e avviare il download dalle impostazioni. Il file però non è affatto leggero, visto che pesa 5,2 GB. Proprio per questo è consigliabile scaricarlo sfruttando una connessione WiFi veloce ed evitare così di consumare i dati mobili. Conviene anche assicurarsi che la batteria sia carica almeno al 50%, in modo da non interrompere l’installazione a metà strada con il rischio di complicazioni.

All’interno del pacchetto trovano spazio tutte le novità introdotte da Android 17. Manca però un elemento che molti aspettavano con curiosità. Si tratta di Qira, il nuovo assistente basato sull’intelligenza artificiale sviluppato da Motorola insieme a Lenovo, che potrebbe non essere ancora presente in questa versione del software. Nessuna esclusione definitiva, almeno per quanto emerso finora, ma chi sperava di provarlo subito dopo l’aggiornamento potrebbe dover pazientare ancora un po’.

Quando arriverà Android 17 in Europa

Con il rollout già avviato in India, lo sbarco nei mercati europei dovrebbe essere piuttosto vicino. Le tempistiche previste parlano di pochi giorni, al massimo qualche settimana. Una finestra ragionevole, considerando che Motorola sta portando Android 17 su parecchi dei suoi modelli proprio in questo periodo. La catena di distribuzione sembra quindi procedere a ritmo sostenuto e il passaggio da un mercato all’altro non dovrebbe richiedere attese particolarmente lunghe per chi possiede un Edge 60 Fusion.

Quando il nuovo firmware comincerà a circolare anche da noi, sarà interessante verificare se porterà con sé qualche novità dal punto di vista visivo oppure se si rivelerà un aggiornamento più discreto, concentrato soprattutto su ciò che accade dietro le quinte. Android 17 introduce infatti novità interessanti sotto il cofano, ed è proprio questo uno dei motivi per cui vale la pena tenerlo d’occhio. Chi utilizza il medio gamma di Motorola farà bene a controllare periodicamente la sezione dedicata agli aggiornamenti di sistema, così da non perdere la notifica nel momento in cui il pacchetto sarà disponibile anche sul proprio dispositivo.

Per il momento, quindi, gli utenti europei possono solo osservare da lontano l’esperienza di chi ha già installato la nuova versione in India. Le prime segnalazioni comunque confermano che il processo è partito regolarmente e che Motorola sta mantenendo un ritmo spedito nella distribuzione di Android 17 sui suoi smartphone, con Edge 60 Fusion tra i modelli già coinvolti.

Fonte: TecnoAndroid