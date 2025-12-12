Motorola avvia beta Android 16 per Moto G56 anche in Europa

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Motorola estende il programma di test di Android 16 includendo il Moto G56 tra i dispositivi compatibili. Dopo il recente avvio della beta su Moto G75 e Moto G67, l’azienda porta la possibilità di provare in anteprima il nuovo sistema operativo anche agli utenti della fascia media della serie G. La notizia arriva direttamente da un senior MotoAgent sul forum ufficiale, confermando che il programma beta è attivo in Brasile, America Latina ed Europa.

Disponibilità e registrazione al programma beta

Gli utenti residenti nelle regioni supportate possono iscriversi per ottenere accesso anticipato alle novità di Android 16. Una volta approvata la registrazione, il firmware sarà distribuito via OTA (Over The Air) con notifica automatica nel pannello notifiche. Motorola gestisce i test attraverso la piattaforma Motorola Feedback Network (MFN). Per partecipare è necessario creare un account sul sito della community Motorola, aggiornare il profilo con numero IMEI o serial number del dispositivo e attivare l’opzione Opt-in per MFN. Il telefono deve eseguire l’ultima versione software disponibile. Gli interessati devono visitare la pagina MFN Beta Testing Opportunities, selezionare il link di registrazione per la propria area geografica e compilare il modulo di richiesta.

Novità principali di Android 16

Chi installerà la beta noterà diversi miglioramenti pensati per rendere l’esperienza più fluida e sicura. Tra le novità principali c’è Notification Cooldown, che riduce la frequenza delle notifiche di un’app quando ne arrivano troppe in poco tempo, evitando sovraccarichi e distrazioni. La funzione interviene automaticamente quando rileva pattern di notifiche eccessive. Molto attesi anche i cambiamenti a livello di design reso più espressivo, miglioramenti alla sicurezza con maggiore protezione contro app dannose, perfezionamenti alla stabilità e migliore compatibilità con dispositivi Bluetooth LE Audio. Gli utenti potranno creare modalità personalizzate all’interno delle impostazioni per adattare il telefono a contesti specifici.

Flash Notification consente di far lampeggiare lo schermo o il flash della fotocamera in caso di chiamate o notifiche in arrivo, utile per chi necessita segnalazioni visive aggiuntive. I Custom Modes sono profili personalizzabili per diverse attività che modificano automaticamente le impostazioni del dispositivo a seconda del contesto d’uso. Sul fronte della sicurezza, Android 16 include la modalità Advanced Protection, una funzione che monitora costantemente la presenza di potenziali vulnerabilità e minacce. Migliora inoltre la compatibilità con dispositivi Bluetooth LE Audio, garantendo connessione più stabile e suono più nitido con accessori wireless di ultima generazione.

Non mancano le novità integrate direttamente da Google come i Live Updates per il monitoraggio delle attività in corso, miglioramenti per la gestione delle notifiche e per il selettore di foto, passi avanti per il gesto indietro predittivo e screenshot con HDR.

Precauzioni prima dell’installazione

Essendo una versione di test, l’aggiornamento potrebbe presentare bug o instabilità. Motorola consiglia di eseguire un backup completo dei dati, assicurarsi che il dispositivo disponga di almeno il 40% di batteria e di spazio libero sufficiente per completare l’installazione. La comunicazione con ulteriori dettagli arriverà via email, quindi è consigliabile controllare regolarmente la posta, compresa la cartella spam.

Per verificare l’arrivo di nuovi aggiornamenti su Moto G56, gli utenti possono accedere a Impostazioni > Aggiornamento di sistema > Verifica disponibilità aggiornamenti e selezionare “Aggiorna ora” in caso di esito positivo. Con l’arrivo di Android 16 anche sui modelli più accessibili, Motorola dimostra di voler mantenere una politica di aggiornamenti coerente e inclusiva, permettendo agli utenti della serie G di provare in anteprima le nuove funzioni che arriveranno in versione stabile nel corso del 2026.