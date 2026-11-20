Al keynote di Microsoft Ignite 2026, martedì, Satya Nadella ha presentato Copilot Workspaces, una superficie collaborativa pensata come ambiente “multiplayer” in cui far lavorare le capacità agentiche di Copilot. Gli spazi di lavoro alimentati dall’intelligenza artificiale sono diventati il nuovo terreno di sfida per le grandi aziende tecnologiche, in un settore che fatica ancora a ottenere un’adozione davvero matura. Per ora Copilot Workspaces è disponibile all’interno del programma Frontier e ricorda da vicino ChatGPT Space di OpenAI oltre ad alcune recenti novità di Anthropic come Whiteboard e Sheets. Il principio di fondo è lo stesso: unire gli strumenti di lavoro di tutti i giorni con un’architettura basata sugli agenti.

Autopilot, l’agente personale che non aspetta istruzioni

Accanto a Copilot Microsoft ha mostrato Autopilot, una sorta di contraltare agentico che secondo la descrizione ufficiale “può osservare i canali di Teams, dare seguito alle email, gestire attività ricorrenti e portare avanti un progetto senza attendere un prompt”. Nel video dimostrativo proiettato durante il keynote il funzionamento appariva simile a quello di Dots di OpenAI, con la differenza che qui tutto ruota attorno all’ambito professionale. I dipendenti possono taggare il proprio Autopilot “come un collega”, ha spiegato l’azienda, e assegnargli compiti specifici.

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Microsoft sostiene che l’agente sarà in grado di occuparsi in autonomia di riunioni e relativi solleciti, anche se un’affermazione del genere andrà verificata sul campo dai team che lo useranno. Sul fronte della fiducia la società ha precisato che Autopilot si appoggia sulle stesse basi di identità, sicurezza e conformità già adottate dall’IT. Ogni Autopilot dispone di un proprio Microsoft Entra Agent ID e di un responsabile nominativo, il che consente al reparto informatico di bloccarlo quando serve. Accessi e azioni vengono registrati sotto il nome dell’agente, così chi si occupa di sicurezza ha a disposizione una traccia chiara da controllare. Il tutto è alimentato da Work IQ, che permette all’agente di capire come funziona l’organizzazione rispettando i permessi esistenti. A breve i dipendenti potranno anche portare il proprio Autopilot personale dentro Workspaces, e pure questa funzione è disponibile in Frontier.

Today e Home, le novità per la produttività quotidiana

Nadella ha poi annunciato altre funzioni dedicate alla produttività. La più curiosa si chiama Today ed è una specie di centro di comando che abbraccia email, calendario, riunioni, attività e conversazioni su Teams. Al momento si trova in anteprima privata in Outlook e nell’app Copilot e offre un briefing personalizzato insieme a un flusso di priorità che si aggiorna nel corso della giornata. Microsoft la racconta così: la bozza è già scritta e pronta per essere modificata, il cambio di programma è già proposto e il sollecito dimenticato aspetta solo di essere inviato, completo del contesto necessario per rimettersi in pari in fretta. In pratica somiglia a un assistente mattutino con capacità agentiche.

È invece disponibile per tutti Home, che riunisce Chat e Cowork in un unico punto di partenza. Una scelta che richiama il recente accorpamento operato da Anthropic tra la propria chat e l’offerta agentica Cowork, segno di una tendenza generale verso la semplificazione degli strumenti di IA per l’ufficio.

Strumenti per misurare costi e ritorno sull’investimento

Sempre più aziende cominciano a vedere un ritorno sull’investimento nell’intelligenza artificiale, ma gli agenti restano costosi e senza supervisione possono far lievitare la spesa molto rapidamente. Per questo a Ignite sono arrivati due nuovi strumenti, Agent 365 Business Analytics e Agent 365 Cost Management. Agent 365, presentato lo scorso anno, è la piattaforma di osservabilità di Microsoft. Business Analytics, da oggi in Frontier Public, mostra quanto un’azienda spende in IA e per quale motivo, dove l’investimento sta rendendo e quali costi sono previsti in futuro. Durante la dimostrazione gli amministratori potevano individuare i picchi recenti di spesa legati a singoli agenti e capire quale dipendente in carne e ossa avvisare.

Secondo Microsoft tutto parte da un nuovo modo di misurare l’investimento, basato sul lavoro completato e non semplicemente sui token. Il sistema analizza le attività, il tempo che normalmente richiederebbero a una persona e la quota svolta da Cowork, restituendo una stima delle ore supportate dall’IA e del valore economico di quel lavoro. Cost Management, dal canto suo, permette all’IT di vedere come i team usano l’intelligenza artificiale scendendo fino al dettaglio del singolo modello. I responsabili possono fissare politiche di spesa, limiti e avvisi preventivi oltre a decidere quali modelli rendere disponibili. Anthropic aveva lanciato uno strumento simile il mese scorso, concentrato però soprattutto sull’ottimizzazione delle postazioni nei piani Teams ed Enterprise.

Fonte: TecnoAndroid