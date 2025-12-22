Moto G Power 2026 debutta negli Stati Uniti con display gigante e 120 Hz

Motorola amplia la propria offerta di fascia media presentando ufficialmente Moto G Power 2026 negli Stati Uniti. Il nuovo smartphone punta su una combinazione di grandi dimensioni. Ma anche specifiche solide e un prezzo accessibile. Al centro dell’esperienza c’è un display LCD da 6,8 pollici. Pensato per chi privilegia la fruizione multimediale. La risoluzione Full HD+ garantisce una buona definizione delle immagini. Il refresh rate a 120 Hz assicura una navigazione più fluida rispetto alla media della categoria. La luminosità elevata consente una discreta leggibilità anche all’aperto. La protezione Gorilla Glass rafforza la resistenza quotidiana del pannello.

Sotto la scocca trova spazio il processore MediaTek Dimensity 6300. La piattaforma offre supporto al 5G e prestazioni adeguate per l’uso quotidiano. La dotazione di memoria prevede 8 GB di RAM e 128 GB di spazio interno. È presente anche l’espansione tramite microSD. Scelta ormai sempre più rara. Motorola ha lavorato molto sulla robustezza del dispositivo. Il telefono è certificato contro acqua e polvere con standard IP68 e IP69. È presente anche la certificazione militare MIL-STD-810H. Questo rende il dispositivo adatto a contesti più impegnativi. L’autonomia è affidata a una batteria da 5.200 mAh. Il supporto alla ricarica rapida da 30 W riduce i tempi di attesa. Il sistema operativo è Android 16 personalizzato con interfaccia My UX.

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Moto G Power: prezzo competitivo e dotazione completa per conquistare la fascia media

Sul fronte fotografico, Moto G Power 2026 propone una configurazione equilibrata. La fotocamera principale da 50 megapixel sfrutta la tecnologia Quad Pixel. È affiancata da un sensore ultra grandangolare da 8 megapixel. La fotocamera frontale raggiunge i 32 megapixel. La qualità è pensata per un utilizzo social e quotidiano. Non mancano funzionalità ormai considerate essenziali. Sono presenti altoparlanti stereo con supporto Dolby Atmos. Motorola mantiene anche il jack audio da 3,5 millimetri. Il sensore di impronte è posizionato lateralmente. La connettività include Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.3 e NFC. Il supporto Dual SIM combina nano SIM fisica ed eSIM.

Il design resta sobrio, disponibile in due colorazioni eleganti. Le dimensioni generose riflettono la vocazione multimediale del prodotto. Il peso supera i duecento grammi, coerente con batteria e materiali. Negli Stati Uniti il prezzo di lancio è fissato a 299,99 dollari. Al cambio attuale corrisponde a circa 255 euro. Si tratta di una cifra competitiva per la dotazione proposta. Al momento non ci sono indicazioni ufficiali per il mercato italiano. Motorola potrebbe però estendere la distribuzione nei prossimi mesi. Il modello si rivolge a chi cerca affidabilità e autonomia. Il grande schermo rappresenta il principale elemento distintivo. Moto G Power 2026 rafforza così la strategia Motorola nella fascia media.