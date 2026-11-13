Monitor OLED, mercato in crescita del 79%: Asus guida con il 23%

Il mercato dei monitor OLED nel 2026 sta vivendo una fase di espansione davvero notevole, con una crescita del 79% che racconta bene quanto questa tecnologia stia guadagnando terreno tra chi acquista uno schermo per il computer. Gli ultimi dati di mercato descrivono un segmento in forte accelerazione, sostenuto da due elementi precisi. Da una parte c’è la discesa dei prezzi dei pannelli, dall’altra un’offerta che si allarga grazie all’arrivo di nuovi produttori. In testa alla classifica si trova Asus, che da sola controlla il 23% del mercato. Un dato del genere non passa inosservato. Un incremento del 79% in un solo anno significa che i display con tecnologia OLED non sono più un prodotto relegato a una nicchia ristretta di appassionati disposti a spendere cifre importanti. Il comparto si sta muovendo con una velocità che pochi altri segmenti dell’elettronica di consumo riescono a eguagliare in questa fase, e il merito va soprattutto a una combinazione di fattori economici e commerciali che si rafforzano a vicenda.

Costi più bassi e catalogo più ricco

Il primo motore di questa corsa è legato al costo dei display. Quando il prezzo dei pannelli scende, i produttori di monitor possono proporre modelli a cifre più accessibili e il pubblico potenzialmente interessato si allarga in modo naturale. È un meccanismo piuttosto semplice da capire ma con effetti molto concreti sulle vendite, perché abbassa la soglia d’ingresso per chi fino a poco tempo fa considerava gli schermi OLED fuori portata.

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Il secondo elemento riguarda proprio l’ampliamento dell’offerta. Più aziende scelgono di entrare in questo settore e più il catalogo si fa vario, con un numero crescente di alternative tra cui scegliere. La presenza di nuovi marchi alimenta la concorrenza e questo, a sua volta, contribuisce a tenere sotto controllo i listini. Il risultato è una specie di circolo virtuoso in cui prezzi più contenuti e maggiore scelta spingono la domanda verso l’alto.

Per chi acquista, tutto questo si traduce in un mercato dei monitor OLED decisamente più vivace rispetto al passato. Ci sono più modelli disponibili, più marchi tra cui orientarsi e una pressione competitiva che fa bene alle tasche dei consumatori. Non è un caso che la crescita registrata nel 2026 arrivi proprio nel momento in cui questi due fattori si sono allineati.

Asus guida un settore sempre più affollato

In questo scenario in movimento c’è comunque un protagonista chiaro. Asus occupa la prima posizione con il 23% delle quote, il che vuol dire che quasi un monitor OLED su quattro venduto porta il marchio dell’azienda taiwanese. Si tratta di una leadership solida, tanto più significativa se si considera che il settore si sta popolando di nuovi concorrenti proprio in questa fase.

Mantenere una fetta così ampia in un comparto che cresce del 79% non è affatto scontato. L’ingresso di altri produttori rende la competizione più serrata e obbliga chi è già in testa a difendere la propria posizione con un’offerta all’altezza. Per ora però i numeri dicono che Asus resta il punto di riferimento del segmento, davanti a un gruppo di rivali che cerca di conquistare spazio in un mercato in piena espansione.

La fotografia scattata dagli ultimi dati è quella di un settore trainato dal calo dei costi dei pannelli e da un’offerta sempre più ampia, con una crescita complessiva del 79% nel 2026 e Asus saldamente al comando con il 23% del mercato dei monitor OLED.

Fonte: TecnoAndroid