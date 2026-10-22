Jeep Cherokee Trailhawk 2027, arriva il riduttore a due velocità

Il nuovo Jeep Cherokee 2027 prova finalmente a fare sul serio in fuoristrada, e lo fa con l’allestimento Trailhawk, che porta in dote un vero riduttore a due velocità. Non è un dettaglio da poco per un nome che pesa parecchio. Il vecchio Cherokee XJ non è entrato nel cuore degli appassionati per qualche gancio di traino rosso o per la tecnologia raffinata. Ha definito un intero segmento perché era un mezzo pratico per la famiglia, capace però di spingersi ben dentro i boschi. Per il modello rinato un’eredità del genere è difficile da raccogliere, ma la versione Trailhawk mette sul tavolo almeno parte dell’equipaggiamento necessario.

Vale la pena ricordare che l’XJ non è stato il primo Cherokee. Il nome è nato con il più grande Jeep SJ, ma è stato il modello compatto e squadrato presentato nel 1984 a fissare l’asticella. La sua scocca portante rende anche un po’ curiosa l’idea che un Cherokee “vero” debba avere per forza un telaio separato. Jeep faceva già le cose a modo suo decenni fa, ed è proprio questo a rendere interessante Cherokee Trailhawk 2027, che sembra un ritorno alle origini senza tornare al telaio a longheroni.

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Cosa cambia con Cherokee Trailhawk

La novità più rilevante della gamma Cherokee 2027 è appunto l’allestimento Trailhawk. Arrivano il sistema 4×4 Active Drive II, il bloccaggio elettronico del differenziale posteriore e un’unità di trasferimento a due velocità. Quest’ultima offre un rapporto ridotto di 2,92:1 e contribuisce a un rapporto di crawl di 37,5:1. Detto in parole semplici, il SUV dispone di marce più corte per avanzare lentamente sui terreni difficili. Un rialzo di circa 2,5 cm porta l’altezza da terra complessiva a circa 23 cm, mentre i paraurti ridisegnati garantiscono angoli di attacco, dosso e uscita rispettivamente di 28,8, 21,9 e 31,8 gradi.

Sotto la carrozzeria trovano posto piastre di protezione in acciaio e una protezione dedicata alla batteria, mentre il contatto con il terreno è affidato a pneumatici all terrain Nexen Rodian ATX in misura 245/65R17. Jeep dichiara una capacità di guado di circa 61 cm. Si tratta di aggiunte che arricchiscono un pacchetto già valido sul modello 2026. Le marce ridotte e il bloccaggio posteriore sono strumenti concreti, utili quando una ruota perde aderenza o quando il sentiero si fa ripido. Bisognerà comunque verificare sul campo come si integrano con l’architettura generale del Cherokee, ma averli è decisamente meglio che farne a meno.

Il confronto con Wrangler e il nodo del prezzo

Uno degli aspetti meno semplici di Cherokee Trailhawk 2027 è il prezzo di partenza, pari a circa 41.000 euro comprese le spese di consegna e trasporto da circa 1.850 euro. Con questa cifra si porta a casa un motore ibrido turbo da 210 cavalli con un consumo combinato stimato di circa 7,6 litri ogni 100 km. La produzione partirà a fine 2026 a Toluca, in Messico, ma gli ordini sono già aperti. Il punto è capire se convenga sceglierlo quando in listino c’è anche il Wrangler.

Per chi ama davvero il fuoristrada, Wrangler Sport S 2026 a quattro porte parte da circa 40.000 euro, quindi circa 1.100 euro in meno rispetto a Cherokee Trailhawk, spese di consegna incluse. I listini 2027 non sono ancora disponibili e la cifra potrebbe cambiare leggermente. Già nella sua forma più essenziale, però, il Wrangler offre assali rigidi, marce ridotte, piastre di protezione e ganci di recupero. Chi desidera espressamente il bloccaggio posteriore, come quello del Cherokee Trailhawk, può guardare a Wrangler Willys, proposto a partire da circa 43.200 euro.

Cherokee 2027 ha dalla sua un abitacolo che può risultare più curato rispetto a quello del Wrangler, ma chi acquista dovrebbe valutare ciò di cui ha realmente bisogno più che ciò che desidera o che forse un giorno userà. Chi va a caccia di percorsi impegnativi ha buone ragioni per orientarsi sul Wrangler. Chi invece cerca un SUV per la famiglia con un equipaggiamento valido per affrontare i passaggi lenti e difficili potrebbe trovare più sensata la scelta di Cherokee Trailhawk. Ed è proprio questo secondo ruolo ad aver reso l’XJ così amato fin dall’inizio.

Fonte: TecnoAndroid