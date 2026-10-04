Missione Smile: primo video dell’aurora boreale in ultravioletto

La missione Smile, frutto della collaborazione tra l’Agenzia Spaziale Europea e l’Accademia Cinese delle Scienze, ha consegnato il suo primo video. Al centro c’è l’aurora boreale, osservata per la prima volta nella sua interezza attraverso la luce ultravioletta. È un primo risultato concreto per un progetto che unisce Europa e Cina e che, già nelle fasi iniziali, mostra di saper fare ciò per cui è stato pensato. Le immagini hanno anche un aspetto curioso, perché ricordano parecchio una certa stazione da battaglia “completamente armata e operativa” che gli appassionati di fantascienza riconosceranno senza fatica.

Il paragone non è casuale e non va preso troppo sul serio, ma rende bene l’idea. Vista dall’alto e in una banda di luce che l’occhio umano non coglie, l’aurora assume una forma compatta e quasi geometrica. Somiglia a un oggetto artificiale sospeso sopra il polo più che al velo colorato e danzante delle fotografie da cartolina scattate da terra.

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Missione Smile: perché la vista ultravioletta delle luci del nord conta

Le luci del nord sono uno degli spettacoli naturali più fotografati in assoluto, eppure di solito se ne vede solo una porzione. Chi le osserva dal suolo coglie un frammento del fenomeno, quello che si trova sopra la propria testa in quel momento e in quella zona del cielo. Una vista completa, invece, permette di guardare l’insieme, l’intero anello luminoso nella sua estensione, e di farlo in una lunghezza d’onda che restituisce informazioni diverse rispetto alla semplice luce visibile.

Ecco perché il primo video di Smile viene letto come un successo iniziale. Dimostra che gli strumenti funzionano e che la missione riesce a fornire quel tipo di sguardo globale che fino a oggi mancava. Non si tratta di un dettaglio estetico. Avere davanti l’aurora tutta intera, senza buchi né tagli, cambia il modo in cui si può studiare il fenomeno, perché lo trasforma da istantanea locale a ritratto d’insieme.

C’è poi un aspetto più pratico. Le prime immagini di una missione spaziale servono anche a verificare che tutto sia in ordine dopo il lancio e la messa in funzione degli strumenti. Quando arrivano dati puliti e leggibili, la squadra che lavora al progetto ha la conferma che la strada è quella giusta.

Una missione europea e cinese che parte col piede giusto

Il fatto che Smile nasca da un lavoro congiunto tra ESA e CAS rende questo primo traguardo ancora più significativo. Le collaborazioni internazionali di questo tipo richiedono coordinamento, tempi lunghi e una buona dose di pazienza, quindi vedere arrivare un risultato tangibile così presto è un segnale incoraggiante per entrambe le parti coinvolte.

Il video in ultravioletto rappresenta, a tutti gli effetti, il biglietto da visita della missione. Mostra l’aurora boreale come pochi l’avevano vista prima, con quella forma che strizza l’occhio alla celebre stazione da battaglia della saga cinematografica. Ed è proprio questa immagine, la prima visione ultravioletta completa delle luci del nord, a segnare il debutto riuscito della collaborazione tra Europa e Cina.

Fonte: TecnoAndroid