Missili ipersonici e nuove guerre invisibili: l’allarme che scuote Washington

Negli ambienti della difesa statunitense sta prendendo forma una consapevolezza. Pare che la superiorità tecnologica, da sola, non garantisce più sicurezza. Un’analisi interna del Pentagono, trapelata nelle ultime settimane, descrive una situazione nel quale la Cina sarebbe in grado di mettere seriamente in crisi anche i simboli più potenti della forza navale americana. Non si parla di un confronto diretto e lineare. Si ipotizza invece una pressione continua, costruita su più livelli e pensata per logorare il sistema prima ancora dello scontro aperto. Al centro di tutto ci sono i missili ipersonici, armi capaci di viaggiare a velocità estreme e di cambiare traiettoria in volo, riducendo drasticamente i tempi di reazione delle difese avversarie.

Secondo le simulazioni analizzate, Pechino non farebbe affidamento su un singolo colpo, ma su ondate coordinate di vettori differenti, combinando missili balistici, sistemi ipersonici e armi più economiche destinate a saturare i sistemi di intercettazione. In questo modo, anche le piattaforme più sofisticate rischierebbero di essere travolte dalla quantità prima ancora che dalla qualità degli attacchi. Il problema, per Washington, è che questo approccio rende vulnerabili asset che fino a pochi anni fa sembravano intoccabili, come le grandi portaerei, progettate per dominare mari e cieli ma oggi sempre più esposte a minacce asimmetriche.

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Tra missili ipersonici, cyberattacchi e spazio: la difesa navale americana sotto pressione

Il quadro diventa ancora più complesso quando agli ipersonici si affiancano operazioni nel cyberspazio e nello spazio orbitale. Le simulazioni mostrano che un attacco coordinato potrebbe iniziare col colpire i satelliti dedicati a comunicazioni, navigazione e sorveglianza, riducendo la capacità delle flotte di orientarsi, condividere informazioni e reagire in modo sincronizzato. In contemporanea, offensive informatiche mirate potrebbero compromettere reti di comando e controllo, creando confusione proprio nei momenti più critici.

Particolare attenzione viene riservata alle portaerei più moderne, come quelle della classe Gerald R. Ford, vere e proprie città galleggianti dal valore economico enorme. La perdita o l’inutilizzo temporaneo anche di una sola unità avrebbe conseguenze rilevanti, non solo sul piano militare ma anche su quello politico. Il nodo centrale, evidenziato dagli analisti, è lo squilibrio crescente tra costi. Sistemi estremamente complessi e costosi possono essere messi in difficoltà da armi relativamente più semplici, prodotte in grandi numeri e lanciate in modo coordinato.

Sul fondo resta il confronto con la Cina. Proprio quest’ultima continua a investire massicciamente nello sviluppo di nuove tecnologie militari e nella dimostrazione pubblica delle proprie capacità. L’emergere di vettori con raggio sempre più esteso rafforza la sensazione, a Washington, che il margine di sicurezza si stia assottigliando.