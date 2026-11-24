Le regole imposte da Apple rendono di fatto impossibile lo sviluppo di browser per iOS con un motore diverso da WebKit, e Mozilla lo ripete ancora una volta senza troppi giri di parole. L’organizzazione non profit aveva già contestato in passato le condizioni fissate dall’azienda di Cupertino per distribuire in Europa un browser basato su un motore di rendering alternativo. Ora è tornata sull’argomento per spiegare perché, a distanza di tanto tempo, non esista ancora una versione di Firefox con Gecko pensata per iPhone e iPad. Il nodo è sempre lo stesso. Sulla carta la porta è aperta, nella pratica resta chiusa. E il motivo, secondo Mozilla, va cercato proprio nell’ostruzionismo di Apple, che avrebbe trasformato un diritto garantito dalla legge in un percorso a ostacoli che nessuno è riuscito a completare.

Cosa prevede il Digital Markets Act per i browser

Il Digital Markets Act, il regolamento europeo noto anche come DMA, vieta di imporre WebKit come motore di rendering obbligatorio per i browser alternativi a Safari. A partire da iOS 17.4 e iPadOS 18 è diventato possibile usare un motore diverso all’interno dell’Unione europea, a patto però di rispettare un lungo elenco di requisiti minimi. Un’opzione simile esiste anche in Giappone.

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Grazie alla normativa europea gli utenti possono inoltre scegliere quale browser impostare come predefinito, e qui gli effetti si sono visti eccome. L’uso di Firefox su iOS è infatti raddoppiato. C’è però un problema non da poco, perché molte funzionalità dell’app sono strettamente legate al motore Gecko. Senza di esso la versione per iPhone e iPad risulta inferiore a quella disponibile su Windows, Android e macOS, con un’esperienza che non regge il confronto con le altre piattaforme. Eppure, dopo oltre due anni dall’arrivo di iOS 17.4 e iPadOS 18, sul mercato non compare nessun browser con un motore diverso da WebKit. La ragione indicata da Mozilla è semplice quanto pesante, visto che rispettare le condizioni poste da Apple sarebbe semplicemente impossibile.

Il caso Firefox e l’appello alla Commissione europea

Per capire la portata del problema basta guardare a cosa servirebbe concretamente per portare Gecko su iOS. Non è sufficiente aggiornare l’app di Firefox già installata sui dispositivi. Occorre invece sviluppare un’applicazione completamente separata. Gli utenti dovrebbero quindi scaricare un secondo Firefox, trasferire a mano segnalibri, password e cronologia ed effettuare il passaggio seguendo una procedura tutt’altro che immediata. Un ostacolo che rischia di scoraggiare chiunque, anche chi è più abituato a smanettare con lo smartphone.

Sulla vicenda è intervenuta di nuovo anche Open Web Advocacy, conosciuta con la sigla OWA, che in precedenza aveva già descritto nel dettaglio le barriere tecniche messe in piedi da Apple. Questa volta l’organizzazione ha promosso una raccolta di firme, tra cui figura anche quella di Mozilla, per chiedere con urgenza alla Commissione europea di intervenire.

L’obiettivo dichiarato è costringere Apple a rispettare il DMA in modo effettivo e non solo formale. Secondo i firmatari solo così potrebbe nascere una vera concorrenza tra i browser per iOS, con una scelta più ampia per gli utenti europei che oggi, pur avendo la possibilità teorica di usare motori alternativi, continuano a trovarsi davanti soltanto app costruite su WebKit.

Fonte: TecnoAndroid