Suno AI, nuove cause negli USA per Elvis Presley ed Eminem

Le cause legali contro Suno AI continuano ad accumularsi e questa volta a muoversi sono nomi che pesano parecchio nella storia della musica, perché nelle due nuove iniziative giudiziarie presentate negli Stati Uniti compaiono i diritti legati a Elvis Presley e una parte del catalogo di Eminem. Il settore dell’intelligenza artificiale generativa vive ancora una fase piuttosto agitata, e quando il discorso si sposta sulle canzoni il nome di Suno salta fuori quasi in automatico. Si tratta infatti di uno dei servizi più celebri del suo genere ma anche di uno di quelli finiti più spesso sotto la lente dei tribunali, e la vicenda di queste ore non fa che confermarlo.

Il motivo di tanta attenzione è abbastanza semplice da intuire. Con strumenti come questo bastano davvero pochi secondi per ottenere un brano completo, con melodia, arrangiamento e voce. Una velocità impensabile fino a qualche tempo fa, che ha aperto le porte della produzione musicale anche a chi non ha mai preso in mano uno strumento. Il rovescio della medaglia però è evidente e riguarda il copyright in modo diretto.

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Il nodo delle somiglianze con gli artisti famosi

La domanda attorno a cui ruota tutto è sempre la stessa. Cosa succede quando una canzone generata dall’AI finisce per assomigliare troppo a un artista famoso? Per qualcuno la risposta è piuttosto scontata e non lascia spazio a dubbi, ma nel complesso si tratta di un interrogativo che sta mettendo in seria difficoltà l’industria musicale. Etichette, editori e titolari dei diritti si trovano infatti davanti a una tecnologia capace di produrre contenuti a ritmo continuo, e capire dove finisca l’ispirazione e dove cominci l’appropriazione non è affatto banale.

Il punto è proprio questo. Un sistema in grado di sfornare musica in pochissimo tempo diventa un problema concreto nel momento in cui quello che restituisce richiama in modo troppo marcato lo stile o l’identità di un interprete conosciuto in tutto il mondo. Ed è esattamente su questo terreno che si gioca la nuova battaglia legale, l’ennesima di una lunga serie che vede le piattaforme di generazione musicale contrapposte a chi detiene i diritti sulle opere originali.

La questione, a ben guardare, non riguarda soltanto Suno. Tocca un intero modello di servizi che negli ultimi tempi ha conquistato milioni di utenti e che adesso deve fare i conti con le richieste di chi vede nel proprio repertorio un patrimonio da tutelare. Il caso di questa piattaforma però è diventato quasi un simbolo, proprio per la notorietà che ha raggiunto.

Elvis Presley ed Eminem al centro delle due cause

Sul banco degli imputati c’è quindi Suno, una delle realtà più conosciute quando si parla di creazione di brani con l’intelligenza artificiale. Contro la piattaforma sono state depositate due nuove cause negli Stati Uniti, e a farlo non sono stati soggetti qualsiasi. Da una parte ci sono i titolari di alcuni diritti collegati a Elvis Presley, figura che non ha bisogno di presentazioni e il cui lascito artistico continua a essere uno dei più preziosi dell’intera storia della musica popolare.

Dall’altra parte troviamo invece Eight Mile Style, la società che controlla una porzione del catalogo musicale di Eminem. Due mondi lontanissimi per epoca e per genere, il rock and roll delle origini e il rap degli anni più recenti, che si ritrovano uniti nello stesso fronte contro il servizio di generazione musicale. Le iniziative portate avanti dai detentori dei diritti di Elvis Presley e da Eight Mile Style si aggiungono così alle contestazioni già rivolte a Suno sul terreno della proprietà intellettuale.

Fonte: TecnoAndroid