Microsoft Copilot arriva sui TV LG, ma non si può rimuovere

Microsoft sta ampliando ulteriormente la presenza di Copilot e, questa volta, lo fa entrando nel salotto di casa. Negli Stati Uniti, diversi utenti hanno segnalato la comparsa improvvisa dell’app Copilot sui televisori LG più recenti, installata automaticamente tramite aggiornamento software OTA. L’aspetto che sta generando più discussioni è uno solo: l’app non può essere disinstallata.

Secondo le prime testimonianze online, Copilot compare direttamente nella schermata Home del sistema operativo webOS, senza che l’utente abbia effettuato alcuna scelta esplicita. Non risulta esserci, al momento, un’opzione per rimuoverla o per impedirne l’installazione, e questo ha alimentato un acceso dibattito sul controllo effettivo che gli utenti hanno sui dispositivi già acquistati.

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Copilot preinstallato e nuove funzioni AI di LG

L’arrivo di Copilot non è l’unica novità introdotta dall’aggiornamento. LG ha infatti attivato anche una funzione chiamata Live Plus, definita come uno strumento basato su intelligenza artificiale capace di riconoscere i contenuti visualizzati sullo schermo. In base a queste informazioni, il sistema può proporre suggerimenti personalizzati, nuovi contenuti e anche messaggi pubblicitari mirati.

Dalle segnalazioni emerge che Live Plus risulta attiva di default. È possibile disabilitarla, ma l’operazione richiede un intervento manuale nelle impostazioni, senza una spiegazione particolarmente chiara durante l’aggiornamento. Un dettaglio che ha contribuito a sollevare dubbi sul fronte della privacy e sulla trasparenza verso l’utente finale.

Privacy, consenso e reazioni degli utenti

La combinazione tra Copilot non disinstallabile e Live Plus attivo automaticamente ha acceso le critiche. Molti utenti contestano il principio stesso dell’installazione forzata di un’app con potenziali implicazioni profonde sul trattamento dei dati, soprattutto quando non era presente al momento dell’acquisto del televisore. Nel caso di Microsoft, viene sottolineata anche l’assenza di un chiaro passaggio di accettazione di nuovi termini e condizioni dedicati.

Anche ammettendo che l’operazione sia formalmente legittima, la percezione di una scelta imposta rischia di danneggiare ulteriormente l’immagine consumer di Microsoft, già messa alla prova da altre decisioni legate all’AI e all’evoluzione di Windows 11. Al momento, né LG né Microsoft hanno chiarito se il rollout di Copilot sia limitato ad alcuni modelli, a specifici mercati o destinato a diventare globale.